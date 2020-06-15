منطمة حقوقية تطالب بمحاسبة المتورطين في حادثة اعتقال وتعذيب العمالة المصرية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال الفيديو الذي يوثق واقعة إعتقال قسري وتعذيب لعدد من الأشقاء المصريين من العمالة الوافدة ، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، والذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووصفت اللجنة في بيان لها، الحادثة بالعمل الإجرامي ومهين للكرامة وآدمية البشر، ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والشرائع والقوانين الوطنية و الدولية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية والغير إنسانية لا تمثل القيم الإنسانية والإجتماعية والوطنية للمجتمع الليبي، ولا يمكن أن تمسّ هذه الأعمال الإجرامية بحجم العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الليبي والمصري الشقيقين.

ودعت اللجنة الوطنية، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بسرعة التدخل لإطلاق سراح العمالة الوافدة المصريين الذين ظهروا في الفيديو.

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