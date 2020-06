حزب مصري يدعوا إلى محاكمة أردوغان بسبب جرائمه في ليبيا

دعا

حزب المؤتمر المصري، الأحد، إلى محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة

الجنائية الدولية، لوقف جرائمه في ليبيا.

وطالب

رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب أحمد حلمى الشريف، في بيان له، الليبيين بالوقوف صفا

واحدا لمواجهة الغزو التركى، ومحاولات أردوغان للسطو على النفط وثروات الشعب، كما

طالب المجتمع الدولي بوقفة حاسمة من أجل طرد الأتراك من الأراضي الليبية .

ودعا الشريف إلى تنفيذ

جميع بنود إعلان القاهرة والذي يتضمن مبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية، معربا عن

ثقته في انتصار ليبيا على الغزاة الأتراك والإرهابيين والمرتزقة السوريين الذين أرسلهم

أردوغان.

