المقدم زينب مهذب تتفقد أقسام حماية الطفل والأسرة في الزاوية وصرمان وصبراتة

قامت رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، المقدم زينب مهذب، رفقة رؤساء أقسام حماية الطفل والأسرة بكل من مديرية أمن تاجوراء ومديرية أمن مصراتة ورئيس وحدة الشؤون الإدارية ورئيس وحدة الاعلام بالمكتب وعدد من أعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، بجولة تفقدية لأقسام حماية الطفل والأسرة، بعدد من مديريات الأمن، للاطلاع على سير العمل ومناقشة أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجهه، ولافتتاح قسم جديد لحماية الطفل والأسرة.

وشملت الجولة، زيارة مديريات أمن الزاوية وصرمان صبراتة، اطلعت من خلالها رئيس المكتب، على سير العمل بأقسام حماية الطفل والأسرة، وعلى الصعوبات والمشاكل التي تعيق العمل، كما تم في هذه الجولة افتتاح وتفعيل قسم حماية الطفل والأسرة بمديرية أمن صبراتة وزيارة لمركز شرطة صبراتة المدينة.

وأكدت مهذب، على أهمية دور أقسام حماية الطفل والأسرة بمديريات الأمن المختلفة، وعلى أن مصلحة الطفل الفضلى تأتي أولا، كما نبهت على ضرورة العمل والتواصل المستمر مع مراكز الشرطة بالمديريات فيما يخص قضايا الأطفال، وعلى إحالة المناشط وكل ما يختص بعمل الأقسام دوريا للمكتب.

ونوهت المقدم زينب مهذب، بتفعيل وحدات داخل مراكز الشرطة لمتابعة الشكاوى والقضايا التي تخص الطفل والعنف الأسري.

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