خبير عسكري : تركيا تسعى للسيطرة على قاعدة ” تمنهنت” وحقول النفط

حذر

الخبير العسكري جبريل محمد، الأحد، من خطة تركيا للسيطرة على قاعدة ” تمنهنت”

الجوية وحقول النفط.

وأوضح

جبريل، في تصريح صحفي، أن الغرض الحقيقي من الدفع بمزيد من المرتزقة السوريين في الجنوب

الغربي هو السيطرة على قاعدة ” تمنهنت” الجوية لفصل قوات الجيش المتواجدة

في الجفرة وسرت وبرقن الشاطيء، مبينا أن الضباط الأتراك يدركون أن السيطرة على منابع تصدير النفط

مستحيلة ما لم يسيطروا على أبوابها الثلاثة، مشيرًا إلى أن القاعدة هي البوابة الجنوبية

للحقول والموانئ.

وأضاف

أن الأتراك يسعون لتركيب هوائيات الطيران المسير في القاعدة حتى يتسنى لهم محاصرة القوات

في الجفرة من الجهة الجنوبية، مطالبًا بتحريك دوريات تجوب الجنوب الغربي في الصحراء

الرابطة بين الحماد الحمراء، ومناطق غدامس وأوباري وسيناون، مؤكدًا أن هذه الطرق هي

طرق النقل المعتادة للمليشيات والمرتزقة.

وأشار إلى أن القتال في

الجنوب والوسط ستكون الكلمة العليا فيه لمن يسيطر على السماء، مشددا على ضرورة سرعة

تحرك الجيش قبل أن ينهى المرتزقة والضباط الأتراك استعداداتهم وتشغيل منظوماتهم الدفاعية..

على حد قوله .

