مكتب الرقابة على الأغذية يتفقد المحال التجارية في غريان وطرابلس

قام مكتب الرقابة على الأغدية والأدوية بالجبل الغربي، بجولة تفقدية لمحال بيع الدواجن في مدينة غريان.

وأوضح المكتب، نتائج زيارته، بوجود دجاج مجمد “فاسد” غير صالح للإستهلاك البشري، وتمت مصادرة الكمية التي بلغت 140 كليوا جرام، من قِبل جهاز الحرس البلدي، وتم إقفال المحل بالشمع الأحمر، مشيرا أن الشهائد الصحية للعاملين سارية المفعول.

وفي وقت سابق، قام مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية، رفقة مديرية أمن طرابلس والحرس البلد، بجولة تفتيشية استهدفت مخبز الأبرار بمنطقة زناتة في العاصمة.

وأوضح مكتب الرقابة في طرابلس، أن نتائج جولته التفقدية، كانت بوجود نسبة الأملاح عالية، رغم وجود آلات تحلية المياه، وأن غرفة تخمير العجين بحاجة بصيانة خاصة السقف والأرضياتـ إضافة إلى أرضيات وسقف المخبز بحاجة لصيانة، والشهائد الصحية الخاصة بالعاملين منتهية الصلاحية مع عدم إلتزامهم بالزي الخاص، وأن المكتب قام بإعطاء المخبز إنذار بالقفل بعد 24 ساعة.

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