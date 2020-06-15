(«البكوش»: من الممكن أن يعطونا «سرت» مقابل ألا نتقدم صوب الحقول النفطية)

قال صلاح البكوش، إن معضلة سرت يمكن حلها بالتفاوض بين الروس والأتراك، فمن الممكن أن يعطونا سرت مقابل ألا نتقدم صوب الحقول النفطية، مع فتحه، لكن أعتقد أن الجفرة هي التي ستكون بمثابة مشكلة حقيقة، على حد قوله.

أضاف “البكوش” في مداخلة عبر “سكايب” مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – مساء أمس الأحد، بوصفه محللاً سياسياً: “وروسيا لن تخرج من المولد بلا حمص، وهي ليست بحاجة إلى المزيد من القواعد العسكرية نظراً لامتلاكها قاعدة في طرطوس السورية علاوة على ارتفاع كلفة هذه القواعد، هي تريد انتصاراً دبلوماسياً كما لو أنها أصلحت ما أفسده الغرب في 2011، وبعض المزايا الاقتصادية لاقتصادها الصغير” على حد تعبيره.

وتابع “البكوش”: “تحركات الجزائر الأخيرة تدفعها المتطلبات المحلية وليس موقف خارجي، فالرئيس تبون انتخب والاحتجاجات في الشارع، والمظاهرات لا تزال مستمرة كل خميس وجمعة، وهو يريد الموازنة بين أشياء أهمها الحراك الداخلي الذي لا يقبل بدول مثل مصر والسعودية والإمارات والدول الداعمة لإسقاط الربيع العربي، وهناك أيضاً اطراف داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية لا يقبلون بالصدام مع السعودية والإمارات، وهناك ضغوط اقتصادية وعجز متوقع في الميزانية الجزائرية العام الحالي، وبالتالي هي بحاجة للاقتراض من تلك الدول مستقبلاً ولا ترغب في إغضابها” وفق قوله.