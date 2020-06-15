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«البكوش»: من الممكن أن يعطونا «سرت» مقابل ألا نتقدم صوب الحقول النفطية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال صلاح البكوش، إن معضلة سرت يمكن حلها بالتفاوض بين الروس والأتراك، فمن الممكن أن يعطونا سرت مقابل ألا نتقدم صوب الحقول النفطية، مع فتحه، لكن أعتقد أن الجفرة هي التي ستكون بمثابة مشكلة حقيقة، على حد قوله.

أضاف “البكوش” في مداخلة عبر “سكايب” مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – مساء أمس الأحد، بوصفه محللاً سياسياً: “وروسيا لن تخرج من المولد بلا حمص، وهي ليست بحاجة إلى المزيد من القواعد العسكرية نظراً لامتلاكها قاعدة في طرطوس السورية علاوة على ارتفاع كلفة هذه القواعد، هي تريد انتصاراً دبلوماسياً كما لو أنها أصلحت ما أفسده الغرب في 2011، وبعض المزايا الاقتصادية لاقتصادها الصغير” على حد تعبيره.

وتابع “البكوش”: “تحركات الجزائر الأخيرة تدفعها المتطلبات المحلية وليس موقف خارجي، فالرئيس تبون انتخب والاحتجاجات في الشارع، والمظاهرات لا تزال مستمرة كل خميس وجمعة، وهو يريد الموازنة بين أشياء أهمها الحراك الداخلي الذي لا يقبل بدول مثل مصر والسعودية والإمارات والدول الداعمة لإسقاط الربيع العربي، وهناك أيضاً اطراف داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية لا يقبلون بالصدام مع السعودية والإمارات، وهناك ضغوط اقتصادية وعجز متوقع في الميزانية الجزائرية العام الحالي، وبالتالي هي بحاجة للاقتراض من تلك الدول مستقبلاً ولا ترغب في إغضابها” وفق قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا ويتصور ان اردوغان شمشون وما هو الا كلب ترامب له تصريح محدد تجاوزه ياتى بنتائج عسكربة خاصة وان المعركة على اسوار مصراته ايضا تحريرها من قبل الجيش الوطنى بدعم مصر روسى فرنسى وترك ايطاليا هناك يكسر انف اردوغان الذى تأكد له انه لن يحصل على قطرة نفط فهو محجوز للكبار وباقل الاسعار ياحمار واذا اراد البقاء فى طرابلس فليتحمل مصاريفها بدون نفط

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  • بكوش هذا امعة غبى جدا ولا يفهم ان اللعبة فى لببيا بين الروس والامريكان لتحقيق مكاسب اكبر لكل منهما كما حدث فى سوريا ويستخدمان كلبهما الاحمق لتحقيق ذلك فلكى يدخل شرق الفرات شمال سوريا احتاج لموافقة من روسيا وامربكا دفع ثمنها فى ادلب للروس اما الامريكان فحصلوا على نفط دير الزور وتركوا قواعدهم العسكرية بكامل تجهيزاتها للروس وليس الاتراك رغم انها على حدود تركيا !! بينما وظفوا اردوغان كلب حراسة على الحدود فطلب منهم نسبة من نفط دير الزور لبناء مساكن لمشرديه من سوريا فرفضوا فهل يسمحوا له بنفط ليبيا كيف يتصور ذلك اى متخلف عقليا واذا كان هناك تخوف من وجود روسى يهدد حلف الناتو فكيف تركت امريكا قواعدها للروس على حدود تركيا وهى عضو حلف الناتو صحيح اللى اختشوا ماتوا فاللعبة كبير لنهب ثروات العرب فبعد الخليج الدور على المغرب العربى وكله فى صالح اسرائيل بدعم قطرائيل !!!

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  • 😂😂😂😂😂😂😂😂حمدلله ل اطلع بكوش امالا كان يتكلم كيف امعاش ايحلل داخل بس هادا كبرت دودته وعبر الحدود يعن زك امك يافبراير بعد المخاض العسير طلعتونا فيران ياريتها عقمت ياريتها عقمت حشمتونا قدام البرانيه حشمتونا فضحتو بينا حشمتوتا الله يكشف ستايركم

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  • روسيا اقتصادها صغير يا متخلف تكلم كلام مفهوم ومنطقي سبب اللي احنا فيه الاشكال المعفنة اللي زيك في الشرق والغرب

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  • بالظاهر ان صلاح البكوش الاصم لا يصلح الا ان يكون اطرشا في الزفة لا يفهم من التحليل السياسي والاقتصادي الا انه لا يساوي حذاء القايد العام للجيش الوطني الليبي حينما يسرد حكايات امي سيسي فهو يطالب بخروج القوات المسلحة من سرت حتى لا يطمع اردوغان في الهلال النفطي وليعلم البكوش او الاعمى او الاصم وحتى البصير اردوغان انه سيطرد من ليبيا شر طردة وسيذوق الهزاءم تلو الهزاءم ويبقبل رجل حفتر حتى يسترجع خسارته التي تكبدها في ليبيا مع العلم انه حمل الاف الملايين من الولارات المجمدة على ان يهدي ثلاثة ارباعها لترامب لان اللدولار المجمد من قبل امريكا يباع في السوق السوداء كسعر ادنى يصل الى الررع ليمكن اردوغان من خلاص رواتب واجور المرتزقة الخمسة عشر الف ارهابي الذين قدموا من سوريا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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  • («البكوش»: من الممكن أن يعطونا «سرت» مقابل ألا نتقدم صوب الحقول النفطية)
    معنى كلامك انت بكده قسمت ليبيا…وبين وبينك الحياة معكم ومع الدواعش والإرهابيين وأذناب المنبوذ إردوغان شبه مستحيلة…أعتقد أن أى انتخابات أنتم طرف فيها ستزور وتفشل…لذا هنيئاً لكم بالمليشيات والدواعش والمنبوذ إردوغان…كونوا دولة فى غرب ليبيا…وسيلحقكم الفشل الزريع…بل وأى حاكم لن يتمكن من السيطرة على المليشيات المتناحرة وسيكون شرابة خرج…

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