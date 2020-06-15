ليبيا الان

البرلمان يطالب الأمم المتحدة بإيقاف تحقيقات الرئاسي غير المحايدة في الإنتهاكات وعبثه بالأدلة الجنائية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب المنعقد في طبرق، عدم اعترافها بما يتم تداوله بشأن تشكيل لجنة لرصد الانتهاكات والجرائم من قبل المجلس الرئاسي الذي وصفته بـ”غير الدستوري”.

اللجنة قالت في بيان لها بحسب الموقع الرسمي التابع للبرلمان إن هناك أشخاص يتحدثون بصفتهم رئيس ونائب رئيس لهذه اللجنّة المكلفة بشأن المقابر الجماعية وضحايا الألغام.

وحذرت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب من عدم موثوقية أي نتائج قد تصدر عن هذه اللجنة وغيرها نظراً لتبعيتها لأحد أطراف النزاع مما يفقدها الحيادية ويفقد نتائجها أي مصداقية.

ولفتت إلى أنها تدين هذه الجرائم البشعة وتثني على كافة الجهود القضائية الليبية في الكشف عن هذه الجرائم وتوثيقها ونسبة هذه الأفعال الشنيعة لمرتكبيها دون أي توظيف سياسي.

كما دعت الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والمحاكم الدولية إلى المساعدة في إيقاف أي أعمال غير محايدة والعبث بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية، داعيةً أيضاً لإرسال فرق بحث وتقصي لمساعدة الجهاز القضائي الليبي والمراقبة وإظهار النتائج بكل شفافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نريد تحقيق من جهة تملك اتخاذ القرار ياحمار قليرسل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المعترف به ممثلا للشعب الليبى الى نانسى بلوسى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية التى تتمنى غلطة لترامب فى زمن الانتخابات والادلة دامغة على دعم الادارة الامريكية لمجرم الحرب اردوغان وباسلحة امريكية مع ارهابيين نقلت عبر سفن وطائرات مدنية وهى طبقا للقانون الدولى جريمة حرب ولياتى محققين من مجلس النواب الامريكى يحققوا مع الاسرى من داعش وجبهة النصرة ويوثقوا كلامهم ويعرض على الكونجرس الامريكى ليكون هناك قرار اما الامم المتحدة فشاهد زور

    رد