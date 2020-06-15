وزير الخارجية التركي: لا خلافات بيننا وبين الروس حول وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن تلفزيون “تي.آر.تي” عربي نقلا عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود أوغلو أنه ستكون هناك قمة في طهران قريبا ضمن مسار أستانة ومسار سوتشي لإيجاد حل للصراع في سوريا.

بدوره، قال أوغلو: “عملنا مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وسنعمل على ذلك”. وأضاف: “لا يوجد اختلاف في الرأي حول المواضيع الأساسية بين تركيا وروسيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وتابع قائلا: “لا يمكننا مع روسيا فقط اتخاذ قرار وقف إطلاق النار بليبيا.. والأطراف الليبية غير متفقة على ذلك”.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مباحثات تتناول التطورات في سوريا، وتركز بشكل خاص على التطورات في إدلب، في ضوء التصعيد الأخير، وانتهاك وقف إطلاق النار المطبق منذ 6 مارس (آذار) الماضي، بموجب اتفاق موسكو الموقع في الخامس من الشهر ذاته بين تركيا وروسيا.