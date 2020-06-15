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شكري: المبادرة المصرية بشأن ليبيا تتسق مع الجهود الدولية والأممية

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن المبادرة المصرية بشأن ليبيا تتسق مع الجهود الدولية والأممية. 

وقال شكري خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة” والتي نظمها “مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي”، :”إن اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، نتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا”.

وأضاف أن المبادرة “تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المضحك ان بغبغانات الخرفان الخرفان تردد اكاذيب مضحكة تبث من وسائل اعلام مختلفة دون ان نرى رد من متخصصين بالقناة على اكاذيبهم والمفروض ان كل من يتعمد الكذب يستبعد واتمنى من مجلس النواب ان يعترض على قناة العربية والعربية الحدث واسكاى نيوز عربية حيث تتيح لمنافقين اتراك لبث اكاذيب من خلالها لايمكن ان تسمح الجزيرة ببث حقائق ضد سياستها فكيف ارى متخلف عقلى من حزب اردوغان مجرد بغبغان يبث اكاذيب دون ان يتم الرد عليه بتقرير يوضح الحقيقة فعندما يقول ان حكومة السراج شرعية وهذا مخالف للحقيقة حيث ان المجتمع الدولى بقتسم الشرعية فى ليبيا السلطة التشريعية للبرلمان والجيش الوطنى المكلف منه ومجلس رئاسى توافقى من تسع اعضاء قراره بالتوافق واى اتفاقبة لابد ان تحظى بثقة مجلس النواب والان لايوجد توافق فى ظل مجلس من بقايا الوفاق اربعة فقط من تسعة فقط وبالتالى على المجتمع الدولى تجميد حكومة الوفاق لحين تواف شروط الصخيرات

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