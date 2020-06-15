شكري: المبادرة المصرية بشأن ليبيا تتسق مع الجهود الدولية والأممية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن المبادرة المصرية بشأن ليبيا تتسق مع الجهود الدولية والأممية.

وقال شكري خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة” والتي نظمها “مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي”، :”إن اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، نتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا”.

وأضاف أن المبادرة “تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية”.