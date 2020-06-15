

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

15 June, 2020

كشفت مصادر تركية مسؤولة ،اليوم الأثنين ،عن مباحثات متقدّمة بين أنقرة و حكومة الوفاق ،لاستخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا ،من أجل تثبيت وجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء ،عن ذات المصادر ،فإنه لم تُتخذ بعد أي قرارات نهائية بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخراً.

وقال المصدر لـ”رويترز” : “استخدام تركيا للوطية.. على جدول الأعمال”. وأضاف: “وقد يكون من الممكن أيضاً أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية”.

وكانت تقارير تحدّثت سابقا عن كون التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي إلى مستويات أعلى” بعد الزيارة التي قام بها إلى أنقرة يوم 4 يونيو رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، حيث التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

و ذكرت التقارير ، “يجرى النظر حاليا لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلا عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام”.

وأضافت مع ذلك أنه سيكون لدى تركيا “النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك”، مشيرة في هذا السياق إلى أن “وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة”.

وتعتبر تركيا أكبر داعم عسكري خارجي لقوات حكومة الوفاق الوطني ، في المواجهة مع “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر، الذي يتهم تركيا بدعم الإرهاب في بلاده وزعزعة استقرارها عن طريق تدخلات عسكرية بما في ذلك نقل مسلحين من أراضي سوريا للقتال في ليبيا.