تركيا تجري محادثات مع الوفاق لاستخدام قاعدتى عقبة بن نافع” الوطية” ومصراته عسكرياً

أعلنت مصادر صحفية نقلا عن مصدر تركي،الإثنين،أن أنقرة تجري محادثات مع حكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن استخدام قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” الجوية وقاعدة مصراتة البحرية عسكرياً.

وأوضحت المصادر أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن ذلك، مشيرة إلى أن تركيا وضعت استخدام تلك القواعد على جدول أعمالها.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مبادرة لحل الأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار و إلزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

كما يذكر أن العلاقات المصرية – التركية تشهد توترا منذ سنوات، وازدادت حدة هذه التطورات خلال الأشهر الماضية.

