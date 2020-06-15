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تركيا تجري محادثات مع الوفاق لاستخدام قاعدتى عقبة بن نافع” الوطية” ومصراته عسكرياً

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت مصادر صحفية نقلا عن مصدر تركي،الإثنين،أن أنقرة تجري محادثات مع حكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن استخدام قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” الجوية وقاعدة مصراتة البحرية عسكرياً.

وأوضحت المصادر أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن ذلك، مشيرة إلى أن تركيا وضعت استخدام تلك القواعد على جدول أعمالها.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مبادرة لحل الأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار و إلزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

كما يذكر أن العلاقات المصرية – التركية تشهد توترا منذ سنوات، وازدادت حدة هذه التطورات خلال الأشهر الماضية.

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قناة ليبيا 24

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تعليق

  • يا ما تشوفوا من عجب كان بقيتوا على قيد الحياة ولا تعتقدوا تركيا ساعدتكم على سود عيونكم سوف يحتلوكم وتبقوا عبيد للاتراك ابد الدهر وهذه التلميحات عن القواعد العسكرية تعني نحن قادمون سواء توافقوا والا ترفضوا وهذا هو المخطط التركي وبعد ما يحصلوا القواعد العسكرية داخل التراب الليبي تقعدوا تدفعوا مليارات للاتراك ورواتب جنودهم والمصيبة الاكبر جميع المرتزقة سوف يبدوا داخل هذه القواعد وانتم تقعدوا خدم لسيادكم الاتراك وطول عمركم حمير لرفع الاثقال للعثماني البغيض وبعد عقود من الزمن رجعت تركيا الى احتلال ليبيا بناء على بيعها لهم بأبخس الاثمان والعمالة والتأمر والخيانة والانانية وحس السلطة هو اللي عماء عيونكم.

    اجلسوا مع بعض شرق وغرب وجنوب ولعنوا الشيطان وانقذوا بلادكم من الضياع قبل فوات الاوان ويوم لا ينفع الندم.

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