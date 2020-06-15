بعد مصر… الجزائر تطرح مبادرة للحل في ليبيا و"الوفاق" تؤيد

تناقش الحلقة اقتراح الجزائر حوارا ليبيا على أراضيها بمشاركة مصر وتونس، والمواقف المنتظرة على ما يشبه رغبة جزائرية في استعادة زمام المبادرة فيما يخص الأوضاع في البلد الجار.

وكان الرئيس الجزائري أعلن إن بلاده “لن تنخرط في لعبة المد والجزر بين الطرفين المتصارعين في ليبيا وهي ملتزمة بالحياد وترى أن الخيار العسكري ليس حلا”.

من جهتها، رحب رحبت حكومة الوفاق الوطني بأي مبادرات لإنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، شريطة احترام السيادة الوطنية ومدنية السلطة.

الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، رأى أن دخول الجزائر على خط الأزمة الليبية، يأتي في سياق سعيها لأن تكون طرفاً فاعلاً في حلها، وبحيث لا يتعرض أمنها القومي لارتدادات تدهور الأوضاع في ليبيا.

كما أوضح، في مقابلة معه، أن الشعب الليبي كان يراهن على دور عربي أكثر فاعلية ومبكر، قبل أن يصار إلى تدويل الأزمة، وإحداث مزيد من الشرخ بين مكوناته.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني