فرنسا تعتزم إجراء محادثات بشأن موقف تركيا “العدواني” في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

كشف مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمناقشة دور تركيا ”العدواني“ و”غير المقبول“ على نحو متزايد في ليبيا، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني للمساعدة في صد هجوم شنته قوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس بقيادة المشير خليفة حفتر.

واتهم مسؤول رئاسي فرنسي في حديث لوكالة رويترز اليوم الإثنين، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وقال المسؤول: ”أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة.. والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا. هذا الموقف العدواني بشكل متزايد غير مقبول“، مضيفا أنه ”من المفترض أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي لذا لا يمكن استمرار ذلك“.

وعندما سئل عن رأي باريس، قال المسؤول الفرنسي إنه سيتم إجراء محادثات خلال الأيام المقبلة مع تركيا وشركاء حلف شمال الأطلسي الآخرين لبحث الموقف.

يشار إلى أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيعقدون محادثات خلال هذا الأسبوع، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا توترا بالفعل بسبب عدد من القضايا تتراوح من سوريا إلى التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.

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