ليبيا الان

فرنسا تُصعّد لهجتها ضد التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرنسا: تواصل التدخل الأجنبي في ليبيا- خاصة من تركيا- غير مقبول ولا بد أن ينتهي
فرنسا: حكومة الوفاق تواصل الهجوم بدعم تركي “هائل” رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • على فرنسا تقديم طلب لمجلس الامن لفرض عقوبات على تركيا واحالة اردوغان للجنايات الدولية لاستخدامه طائرات وسفن مدنية فى نقل اسلحة وارهابيين مصنفين دوليا الى ليبيا بما يثبت علاقة اردوغان بداعش ومسئوليته المباشرة عن الاعمال الارهابية فى فرنسا وغيرها من الدول الاوربية وتجميد ارصدته فى اوربا لصرف تعويضات لاهالى الضحايا.

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