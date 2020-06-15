فرنسا تُصعّد لهجتها ضد التدخل التركي في ليبيا

فرنسا: تواصل التدخل الأجنبي في ليبيا- خاصة من تركيا- غير مقبول ولا بد أن ينتهي
فرنسا: حكومة الوفاق تواصل الهجوم بدعم تركي “هائل” رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
فرنسا: تواصل التدخل الأجنبي في ليبيا- خاصة من تركيا- غير مقبول ولا بد أن ينتهي
فرنسا: حكومة الوفاق تواصل الهجوم بدعم تركي “هائل” رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
على فرنسا تقديم طلب لمجلس الامن لفرض عقوبات على تركيا واحالة اردوغان للجنايات الدولية لاستخدامه طائرات وسفن مدنية فى نقل اسلحة وارهابيين مصنفين دوليا الى ليبيا بما يثبت علاقة اردوغان بداعش ومسئوليته المباشرة عن الاعمال الارهابية فى فرنسا وغيرها من الدول الاوربية وتجميد ارصدته فى اوربا لصرف تعويضات لاهالى الضحايا.
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