فرنسا تُصعّد لهجتها ضد التدخل التركي في ليبيا

فرنسا: تواصل التدخل الأجنبي في ليبيا- خاصة من تركيا- غير مقبول ولا بد أن ينتهي

فرنسا: حكومة الوفاق تواصل الهجوم بدعم تركي “هائل” رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار

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