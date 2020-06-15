فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا

جددت فرنسا، اليوم الاثنين، تنديدها بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وفق «رويترز».

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان «هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي».

وأمس الأحد، نددت الرئاسة الفرنسية، بالتدخلات التركية في ليبيا واصفة إياها بـ«غير المقبولة»، مؤكدة أن «فرنسا لا يمكنها السماح بذلك»، في تصعيد لموقف باريس تجاه أنقرة، بحسب بيان صدر عن الإليزيه اليوم الأحد، نقلته «فرانس برس».

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واعتبر الإليزيه أن «الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك»، مشيرا إلى أن الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب «وستجرى مباحثات خصوصًا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيًّا».

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