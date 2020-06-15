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فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جددت فرنسا، اليوم الاثنين، تنديدها بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وفق «رويترز».

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان «هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي».

وأمس الأحد، نددت الرئاسة الفرنسية، بالتدخلات التركية في ليبيا واصفة إياها بـ«غير المقبولة»، مؤكدة أن «فرنسا لا يمكنها السماح بذلك»، في تصعيد لموقف باريس تجاه أنقرة، بحسب بيان صدر عن الإليزيه اليوم الأحد، نقلته «فرانس برس».

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واعتبر الإليزيه أن «الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك»، مشيرا إلى أن الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب «وستجرى مباحثات خصوصًا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيًّا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • على فرنسا تقديم طلب لمجلس الامن لفرض عقوبات على تركيا واحالة اردوغان للجنايات الدولية لاستخدامه طائرات وسفن مدنية فى نقل اسلحة وارهابيين مصنفين دوليا الى ليبيا بما يثبت علاقة اردوغان بداعش ومسئوليته المباشرة عن الاعمال الارهابية فى فرنسا وغيرها من الدول الاوربية وتجميد ارصدته فى اوربا لصرف تعويضات لاهالى الضحايا

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