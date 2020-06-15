ليبيا الان

وزير التعليم يبحث آخر تطورات إعادة هيكلة الجامعات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف الدكتور محمد عماري زايد، مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مقترح لإعادة هيكلة الجامعات، آخر تطورات إعادة هيكلة الجامعات.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أهمية ما تقوم به اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوضع الراهن للجامعات على المستويين الإداري والأكاديمي، مضيفا أن النتائج التي ستصل إليها اللجنة من شأنها المساهمة في تقديم الحلول للعديد من المشاكل الآنية بالجامعات، كما تساهم في رسم السياسات العامة التي يرتكز عليها التصور الاستراتيجي لقطاع التعليم العالي بشكل عام وهيكلة الجامعات بشكل خاص.

كما شدد عماري، على عدد من النقاط المهمة، من بينها التأكيد على ترتيب الإصلاحات الآنية وفقا لأهميتها والضرورة الملحة لتغييرها والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها، مع الالتزام بالمعايير المعمول بها في سبيل تحقيق ذلك، لافتا إلى ضرورة ربط برامج الإصلاح المقترحة في قطاع التعليم العالي، بتلك التي تنتهجها الوزارة في قطاع التعليم العام.

فيما قدم رئيس وأعضاء اللجنة للوزير فكرة مختصرة عن المنهجية التي تم اتباعها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، كما استعرضوا النتائج التي تم التوصل إليها.

وفي السياق نفسه تم عرض الإطار العام للتقرير النهائي، الذي سيتضمن جزءا خاصا بالمشاكل الآنية التي تعاني منها الجامعات والحلول المقترحة لمعالجتها، وآخرا للتصور الاستراتيجي للتعليم العالي تحدد فيه هيكلة الجامعات وفقا لمعايير محددة دولية ووطنية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • انت يا أستاذ عمار الزايدي مش طبيعي – تو انت الي تهيكل الجامعات الليبية – وحوالي 84% من الخريجين بين مهندسين وأطباء ومحامين وتمريض وتدريس ومدربين ومهن صناعية وبناء وإنشاءات وفرق خدمات عامة وهيءان خدمية وعلوم طبيعية وتجارة وهندسة صناعية وطيران مدني وهندسة طيران وخريجي لغات اجنبية وبرمجة حاسوب وتصنيع انشاءي وهندسة طرق وهندسة الكترونية وهندسة كهرباء وهندسة زراعية . وأطباء امراض نفسية . وهندسة اجهزة معملية .
    تخيل كل الخريجين هولاء – وين تبي توظفهم …؟!!!
    كان الى الان مازال التوظيف والمعاشات يعتمد على الواسطات والقبلية والرشوة والتخلف …!!
    ومعظم القطاعات العامة اداراتها زي الزفت – وعبارة عن قطاعات عامك بتعبءة قطاعات راسمالية خاصة وسوق سوداء ورفع أسعار وتصدير واعتمادات مالية وكفر /
    حتى تغطية الخساءر الفاشلة يتم تعويضها من البنك المركزي يا اغبياء …. انتم تسرقوا في بلادكم في عين النهار … النهار المبارك – حتى نفسيا …. واجتماعيا – هذه احد أسبابالرءيسية في انتشار الجريمة في البلاد .

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  • احتفال تخرج كلية الهندسة بجامعة الفاتح
    ريت أهما يا عمار الزايدي ـ يحلفوا طلبة الخريجين الحقيقين ماعمرهم شافوهم إلا مرة أو مرتين بس فالمحاضرات داخل الكلية , وشوف عشية مشوا للكلية نما وكلابهم الدكاترة اعضاء التدريس المرتشيين وأعطوهم درجات طلبة متفوقين عليهم بعد ما طردوهم من الجامعة ,, فقط لأن المتفوقين فقررااء أو حالتهم متوسطة ـ وأهما الخريجين الى بوه عاطيه ثلاثة مليون وهو قاعد طالب .. وإلي بوه يدير فتسهيلات للدكاترة لين ولده يبدأ مهندس من ورق يبعته لمصر دورات على حساب الدولة باش يقول ولدي مهندس… وعالباقي الطلبة يموتوا … كيف تفسرها هاذي …؟؟!! غير خلليك فالصور ………….👇

    .youtube.com/watch?v=ikMcmLwiTEA

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