أفادت مصادر إعلامية اليوم بانفجار لغم أرضي اليوم الاثنين، في منطقة وادي

جارف جنوب غربي مدينة سرت ما أسفر عن مصرع مواطنين اثنين من سكان المنطقة.

