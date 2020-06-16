بعد محاولة أنقرة السيطرة على قاعدتين عسكريتين.. «امغيب»: لا بد من سحب الاعتراف بحكومة الوفاق

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن مفاوضات تجرى الآن بين تركيا وحكومة فائز السراج بشأن إقامة قاعدتين عسكريتين في القاعدة الجوية مصراتة وقاعدة عقبة بن نافع “الوطية” تجاوز واضح لكل القوانين الليبية.

واعتبر “امغيب” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ما يحدث سابقة خطيرة تهدد وحدة واستقرار التراب الليبي وأمن واستقرار محيطنا العربي والاقليمي.

وطالب عضو مجلس النواب، كل أبناء ليبيا وكل القوى الوطنية من أبناء الشعب العربي برفض كل المخططات التركية في ليبيا والمنطقة بشكل عام، مناشدا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بسحب اعترافهم بحكومة الوفاق.

وتجري الحكومة التركية محادثات مع حكومة الوفاق في طرابلس؛ لاستخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا، وفقا لـ”رويترز”.

قال مصدر تركي لـ”رويترز”، إن أنقرة وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا.

وأوضحت وكالة «رويترز» الإثنين عن المصدر التركي الذي قالت إنه اشترط عدم ذكر اسمه، أن قرارات استخدام قاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، من طرف الجيش التركي، لم تتخذ بصفة نهائية، ولكن استخدام تركيا للوطية على جدول الأعمال وأنه من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية، بحسب زعمه.