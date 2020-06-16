«المشري» يطلب من السفير الإيطالي زيادة دعم روما لحكومة الوفاق

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس ما يعرف بـ”المجلس الاستشاري، خالد المشري، التقى الإثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، في العاصمة طرابلس.

وزعمت وسائل الإعلام، أن الجانبين ناقشا تداعيات الحرب التي شنها خليفة حفتر- القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر- على طرابلس، وما سببته من دمار للبنية التحتية ومنازل المدنيين.

أبلغ السفير الإيطالي، خالد المشري، استعداد الحكومة الإيطالية إرسال فرق متخصصة ومعدات للمساعدة في إزالة الألغام، على حد زعمهم، فيما ثمن “المشري” الخطوة الإيطالية، مُعربًا عن أمله في زيادة آفاق التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي.