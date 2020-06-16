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تعليم الحكومة الليبية: إرجاء العملية التعليمية لحين استقرار الوضع الوبائي لكورونا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

تلقت وزارة التعليم بالحكومة الليبية إشعاراً من رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها وبسبب الوضع الوبائي الحالي تلقت وزارة التعليم إشعاراً من رئاسة اللجنة بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع.

وأكدت الوزارة، على مضي الإدارات المعنية بالعملية التعليمية بمؤسسات تعليمها العام والعالي على وضع الخطط والمقترحات التي من شأنها ضمان استكمال الدراسة في ظروف مناسبة بالتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وتشهد ليبيا تطورا وبائيا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت معدل الإصابات المسجلة حتى يوم الأحد 454 إصابة، منها 381 حالة نشطة و63 حالة تعافي و10 وفيات.

 

 

 

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • ا
    ريت أهما يا عمار الزايدي ـ يحلفوا طلبة الخريجين الحقيقين ماعمرهم شافوهم إلا مرة أو مرتين بس فالمحاضرات داخل الكلية , وشوف عشية مشوا للكلية نما وكلابهم الدكاترة اعضاء التدريس المرتشيين وأعطوهم درجات طلبة متفوقين عليهم بعد ما طردوهم من الجامعة ,, فقط لأن المتفوقين فقررااء أو حالتهم متوسطة ـ وأهما الخريجين الى بوه عاطيه ثلاثة مليون وهو قاعد طالب .. وإلي بوه يدير فتسهيلات للدكاترة لين ولده يبدأ مهندس من ورق يبعته لمصر دورات على حساب الدولة باش يقول ولدي مهندس… وعالباقي الطلبة يموتوا … كيف تفسرها هاذي …؟؟!! غير خلليك فالصور ………….👇

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