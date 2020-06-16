تعليم الحكومة الليبية: إرجاء العملية التعليمية لحين استقرار الوضع الوبائي لكورونا

بنغازي-العنوان

تلقت وزارة التعليم بالحكومة الليبية إشعاراً من رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها وبسبب الوضع الوبائي الحالي تلقت وزارة التعليم إشعاراً من رئاسة اللجنة بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع.

وأكدت الوزارة، على مضي الإدارات المعنية بالعملية التعليمية بمؤسسات تعليمها العام والعالي على وضع الخطط والمقترحات التي من شأنها ضمان استكمال الدراسة في ظروف مناسبة بالتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وتشهد ليبيا تطورا وبائيا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت معدل الإصابات المسجلة حتى يوم الأحد 454 إصابة، منها 381 حالة نشطة و63 حالة تعافي و10 وفيات.