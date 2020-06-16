تمهيداً للهجوم على سرت.. تحشيدات كبيرة لقوات الوفاق في منطقتي الوشكة وبوقرين

قالت مصادر عسكرية مطلعة أن تحشيد كبير تقوم به الجماعات المسلحة التابعة للوفاق والمدعومة من تركيا في منطقة الوشكة و بوقرين تمهيداً للهجوم على مدينة سرت التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني منذ يناير الماضي.

ويخيم الهدوء على كافة محاور القتال بمدينة سرت، ولا يستبعد خبراء عسكريين تصعيدا عسكريا محتملا خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطا مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.

ودفع الجيش الوطني الليبي، خلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسباً لهجوم محتمل قد تشنه قوات الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن قوات “الكتيبة 302 صاعقة” توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صورا أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.

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