بيت المال: لا نعترف بأي خطوط حمراء وسنحرر سرت والجفرة قريبا (فيديو)

أكد العميد إبراهيم بيت المال، آمر الاستخبارات العسكرية الوسطى، وآمر غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ستسيطر على مدينتي سرت قريبا.

وأرجع بيت المال أسباب التأخر في السيطرة على المدينة، إلى وجود الطيران المسيّر وكذلك الطيران الحربي الروسي، الذي يشمل طائرات الميغ والسوخوي، الذي يعيق تقدم القوات في الوقت الحالي.

وأشار بيت المال إلى أن التجهيزات حاليا أفضل من قبل، من أجل تحرير المدينة للمرة الثالثة، بعد تحريرها للمرة الأولى من عهد القذافي عام 2011، والمرة الثانية من تنظيم الدولة “داعش” عام 2016.

وأوضح بيت المال أن القوات تتمركز حاليا في منطقة البويرات وخلف منطقة الجرف جنوبي أبو قرين والوشكة، تفاديا للتعرض لهجمات الطيران الحربي، مؤكدا أن العمل يجري الآن على قدم وساق لتثبيت منظومات للدفاع الجوي ومضادات للطيران ستؤدي إلى نتائج في القريب العاجل.

وأكد آمر غرفة عمليات تحرير وتأمين سرت والجفرة عدم وجود أي خطوط حمراء في تحرير المدن الليبية، خاصة فيما يتعلق بسرت والجفرة، وذلك ردًا على الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين القادة واعتبار روسيا أن سرت “خط أحمر”.

وأشار إلى أن الهدف القادم بعد سرت هو تأمينها بشكل صحيح وتجنيد أبناء المدينة للدفاع عنها حتى لا تسقط مرة أخرى.

وكشف بيت المال عن تواجد المرتزقة الروس في قاعدتي الجفرة والقرضابية، بالإضافة إلى كافة الطائرات الروسية والإماراتية المسيّرة.

واختتم بيت المال حديثه مؤكدا أن كافة الليبيين يرفضون عسكرة الدولة، وأن السيطرة على سرت أمر ضروري وسيتم في القريب العاجل.

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