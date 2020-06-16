“محمود الورفلي” يتحدث عن الهجوم على مدينة مصراتة (فيديو)

طالب الرائد محمود الورفلي القيادي العسكري في ألوية الصاعقة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي، القوات المسلحة بالهجوم على مدينة مصراتة مشبها إياها بالكعبة التي تجب زيارتها، في كلمة له.

ووصف الورفلي في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي – خلال تجهيز فصيلين عسكريين، الحرب على مصراتة بأنها شرعية وعقائدية، وأنها بمثابة لحظة تاريخية.

وقال الورفلي “نحن عندنا مدينة مصراتة انشوفوا فيها كيف الكعبة لازم انزوروها، الموضوع مش ثار ولا حقد ولا عنصرية ولا قبلية، لا بالعكس، الموضوع عقائدي صرف، الموضوع مشرعن من الله عزوجل”.

رساله #محمود_الورفلي Posted by ‎كتيبة 82 مشاة‎ on Sunday, June 14, 2020

ودفع الجيش الوطني الليبي، الأحد، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبًا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا، وذلك بعد صد الجيش الليبي لهجوم على المدينة.

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