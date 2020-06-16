خبير عسكري مصري يوضح حقيقة سعي تركيا لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا

علق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير راغب، على سعي تركيا إلى إقامة قواعد عسكرية في ليبيا.

وقال الخبير في تصريحات لـ”قناة روسيا اليوم” : “يسعى الجانب التركي لاستثمار، التقدم الميداني في غرب ليبيا والذي أدى إلى الانسحاب التكتيكي لقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة خليفة حفتر) من الحدود الإدارية لطرابلس، في تعزيز وجوده العسكري للدفاع عن الخطوط المكتسبة والعمل على كسب محاور جديدة وفي مقدمتها محور شرق مصراته في اتجاه سرت، ومحور شمال الوسط في إتجاه قاعدة الجفره، من خلال تدعيم عناصر القيادة والسيطرة والاستطلاع والانذار والمخابرات، من خلال قاعدة الوطية العسكرية، القادرة على تأمين طرابلس، بإنشاء غرف عمليات ومراكز اتصالات ومراكز توجيه للطائرات التركية المسيرة”.

وأضاف اللواء راغب “أنه سيتم العمل على اعادة تمركز طائرات مأهولة “إف-16″، بعد توفير دفاع جوي مناسب مثل نظام هوك ونظام باتريوت باك 2، مع امكانيه تأهيل مطارات لاستقبال طائرات النقل الجوي التي تحمل المرتزقة والأسلحة، بالإضافة للمطارات المستخدمة حاليا، ولكن هذه الحالة كمطارات تركية داخل قواعد عسكرية تركية في ليبيا”.

وأضاف: “على الجانب البحري يعمل الجانب التركي على تعزيز وجوده البحري بوجود خمس فرقاطات وسفينة دعم، قابلة للزيادة، لتأمين الوجود التركي وتأمين الإمدادات العسكرية التركية البحرية، من خلال قاعدة عسكرية في مصراته، كذلك في المشاركة في الإسناد البحري لمعارك الساحل الليبي، وخاصة في سرت، من المنتظر إعادة كفاءة عدة قواعد عسكرية جوية وبحرية لتعزيز الوجود التركي في جنوب المتوسط، وهو الهدف الرئيسي للتدخل التركي”.

المصدر: RT

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