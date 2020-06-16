عاجل ليبيا الان

خبير عسكري مصري يوضح حقيقة سعي تركيا لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير راغب، على سعي تركيا إلى إقامة قواعد عسكرية في ليبيا.

وقال الخبير في تصريحات لـ”قناة روسيا اليوم” : “يسعى الجانب التركي لاستثمار، التقدم الميداني في غرب ليبيا والذي أدى إلى الانسحاب التكتيكي لقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة خليفة حفتر) من الحدود الإدارية لطرابلس، في تعزيز وجوده العسكري للدفاع عن الخطوط المكتسبة والعمل على كسب محاور جديدة وفي مقدمتها محور شرق مصراته في اتجاه سرت، ومحور شمال الوسط في إتجاه قاعدة الجفره، من خلال تدعيم عناصر القيادة والسيطرة والاستطلاع والانذار والمخابرات، من خلال قاعدة الوطية العسكرية، القادرة على تأمين طرابلس، بإنشاء غرف عمليات ومراكز اتصالات ومراكز توجيه للطائرات التركية المسيرة”.

وأضاف اللواء راغب “أنه سيتم العمل على اعادة تمركز طائرات مأهولة “إف-16″، بعد توفير دفاع جوي مناسب مثل نظام هوك ونظام باتريوت باك 2، مع امكانيه تأهيل مطارات لاستقبال طائرات النقل الجوي التي تحمل المرتزقة والأسلحة، بالإضافة للمطارات المستخدمة حاليا، ولكن هذه الحالة كمطارات تركية داخل قواعد عسكرية تركية في ليبيا”.

وأضاف: “على الجانب البحري يعمل الجانب التركي على تعزيز وجوده البحري بوجود خمس فرقاطات وسفينة دعم، قابلة للزيادة، لتأمين الوجود التركي وتأمين الإمدادات العسكرية التركية البحرية، من خلال قاعدة عسكرية في مصراته، كذلك في المشاركة في الإسناد البحري لمعارك الساحل الليبي، وخاصة في سرت، من المنتظر إعادة كفاءة عدة قواعد عسكرية جوية وبحرية لتعزيز الوجود التركي في جنوب المتوسط، وهو الهدف الرئيسي للتدخل التركي”.

المصدر: RT

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يتصرف اردوغان وكانه وحده فى المكان مع انه على فوهة بركان اذا كانت امريكا وهى قوة عظمى تعانى فى العراق فما بالنا بهذا المعتوه اردوغان فلن تسمح له القبائل الليبية بهذا الجنون وسيتم استنزافه حتى ينفذ بجلده فالصحراء الليبية ستحرق كلابه واذا كان الروس على حدوده فى منبج فى قواعد عسكرية والامريكان ايضا ومنذ 40 سنة فشل فى محاربة الاكراد وهو فى الداخل التركى يغرق اقتصاديا وعلى وشك الافلاس بسبب علاقته السيئة بجميع جيرانه

    رد

  • إردوغان علي ما يبدو انه يفعل ما يشاء ولا يستطيع أحد إيقافه فكل الأيادي مرتعشة سواء القبايءل الليبيه أو سيسي مصر أو حتي فرنسا فلن نسمع إلا كلام كلام ولا يوجد فعل يوقف إردوغان عند حده وهو يتقدم في ليبيا ويبني قواعد ويجلب المرتزقه والاسلحه والا أحد يتدخل لقد أصبحت ليبيا في خبر كان والعرب يتفرجون فهم لا يتحركون إلا عندما يدخل الغزاه الي غرف نومهم وكل مايستطىعون فعل هو الهرب لك الله يامن كانت ليبيا

    رد