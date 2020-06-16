معركة سرت مستمرة وتأخر بالحسم.. ما علاقة روسيا؟

ما زالت قوات الوفاق تشن هجومها على مدينة سرت في إطار عملية “دروب النصر” التي أطلقها قبل نحو 10 أيام، دون أن تتمكن من حسم المعركة حتى الآن، بعكس ما حصل في مدن ترهونة، والساحل الغربي للبلاد مؤخرا، والتي سقطت جميعها في وقت قياسي بعد اعادة تموضع لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر.

وتعتبر سرت (450 كلم شرقي طرابلس) مدينة استراتيجية، كونها تقع في المنتصف بين عاصمة البلاد طرابلس وعاصمة إقليم برقة في الشرق بنغازي (ألف كلم شرقي طرابلس).

وسيطرة قوات الوفاق على سرت يجعل الطريق أمامها مفتوحا للسيطرة على الموانئ النفطية، ومنطقة الهلال النفطي، إذ لا يبعد أقرب ميناء نفطي (السدرة) عنها سوى 150 كلم، ولعل هذا أحد أسباب صعوبة المعركة فيها، واستماتة قوات الجيش الوطني، ومن خلفه روسيا وداعميه في القتال العنيف للحيلولة دون سقوط المدينة التي سيطر عليها منتصف شهر يناير الماضي بعملية خاطفة استغرفت 3 ساعات.

خطوط حمر روسية

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق نقل عن مسؤولين روس قولهم خلال زيارته الأخيرة لموسكو، إن “سرت خطر أحمر لا يجب الاقتراب منه”.

وكرد على وجود “خطوط حمر” روسية في سرت، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني – التي تحظى بدعم من تركيا، فايز السراج أن المعركة متواصلة، في حين شدد آمر غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة العميد إبراهيم بيت المال الأحد بالقول، “لا نعترف بأي خطوط حمر في تحرير المدن الليبية، وسنحرر سرت و الجفرة كونها مدنا ليبية، ولا يتحكم فيها روسيا أو غيرها”.

من جهته، قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي، إن “معركة سرت تعدت جغرافية المكان لتصبح صراع نفوذ بين روسيا وحلف الناتو الذي لن يسمح بوجود روسيا عسكريا في مناطق لتهديده علي البحر المتوسط”.

ورأى في تصريحات اعلامية ” أن مناطق سرت والجفرة كانت دائما إشكالياتها الأرض المكشوفة، والتي تحتاج إلى غطاء جوي نوعي يمهد الطريق للتقدم البري، وأن التفوق الجوي بالمظلة الصاروخية هو العنصر الأساسي للسيطرة عليها”، مشددا على أن “الغطاء الجوي أصبح متوفرا بكفاءة لاقتحامها من قبل قوات الوفاق، وأن سقوطها يعني السيطرة على الحقول النفطية والتي ستتساقط كأحجار الدومينو”.

وتوقع الخبير العسكري، وهو عقيد طيار سابق، “أن تشهد معركة سرت صراعا جويا هو الأعنف منذ بدء المعارك، باعتبار أن الروس يلعبون بورقتهم الأخيرة في النقطة الفاصلة الحاسمة بسرت الجفرة”.

وأكد أن المعركة في المحصلة محسومة لصالح قوات الوفاق والقوة المساندة، وذلك بعد انتقالهم لاستراتيجية التفرغ لجبهة واحدة.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات بركان الغضب، عن إطلاق عملية “دروب النصر” لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

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