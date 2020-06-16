ليبيا الان

مصدر يكشف عن تحالف روسي فرنسي مرتقب ضد تركيا في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر سياسي ليبي، عن تحالف بصدد التشكّل بين روسيا وفرنسا في ليبيا، ضد تحرك تركيا، لمنعها في التوسع داخل الأرضي الليبية.

وأوضح المصدر الليبي لصحيفة “العرب اللندنية”، “يبدو أن فرنسا بدأت الاصطفاف مع روسيا ضد تركيا وحقيقة ضد الولايات المتحدة”.

وأشار المصدر السايسي الليبي، بقوله: “الروس والفرنسيين ينظرون إلى سرت بنفس الأهمية، كلاهما يريد الميناء وقاعدة القرضابية”.

وفي وقت سابق، يوم أمس، صعّدت فرنسا لهجتها اتجاه سياسة أنقرة، واعتبرت الدعم العسكري الذي تُقدّمه تركيا لحكومة الوفاق الوطني بـ “غير مقبول” ولا بد أن ينتهي.

وأكد وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: إن “فرنسا تدين أي تدخل أجنبي في ليبيا دون استثناء.. واليوم على الرغم من أن المعسكرين الليبيين اتفقا على الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، فإن الهجوم الذي تقوده القوات المؤيدة لحكومة الوفاق مستمر، بدعم هائل من تركيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة “.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن السعي إلى التدخل الأجنبي في ليبيا، لا سيما تكثيف الدعم التركي لحكومة الوفاق، “أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لن يرضى الكبار بما يفعله الصعلوك اردوغان وسط الكبار حتى لو كان كلب ترامب الذى قد يخسر الانتخابات الامريكية بسبب علاقته المباشرة بزعيم الارهاب العالمى وراينا وصول الفوضى الى داخل امريكا وتكسير تماثيل تاريخية لمكتشف امريكا وواضع دستورها بل وقد نرى تحطيم تمثال الحرية ورفع راية دواعش امريكا الداعمة للارهاب بدلا من الحريات

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  • الدور الامريكى فى المنطقة يتراجع مع زيادة الكراهية لامريكا لدعمها الصهاينة والارهاب ونشر الفوضى فى المنطقة ويجب على اوربا اليقظة للمؤامرة الامريكية لنشر الفوضى فيها بجلب الارهاب على حدودها عن طريق كلبها زعيم الارهاب العالمى اردوغان خليفة البغدادى وبن لادن معا يقود داعش والقاعدة وله سفارات لهما فى كل مكان !!!

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