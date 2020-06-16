مصدر يكشف عن تحالف روسي فرنسي مرتقب ضد تركيا في ليبيا

كشف مصدر سياسي ليبي، عن تحالف بصدد التشكّل بين روسيا وفرنسا في ليبيا، ضد تحرك تركيا، لمنعها في التوسع داخل الأرضي الليبية.

وأوضح المصدر الليبي لصحيفة “العرب اللندنية”، “يبدو أن فرنسا بدأت الاصطفاف مع روسيا ضد تركيا وحقيقة ضد الولايات المتحدة”.

وأشار المصدر السايسي الليبي، بقوله: “الروس والفرنسيين ينظرون إلى سرت بنفس الأهمية، كلاهما يريد الميناء وقاعدة القرضابية”.

وفي وقت سابق، يوم أمس، صعّدت فرنسا لهجتها اتجاه سياسة أنقرة، واعتبرت الدعم العسكري الذي تُقدّمه تركيا لحكومة الوفاق الوطني بـ “غير مقبول” ولا بد أن ينتهي.

وأكد وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: إن “فرنسا تدين أي تدخل أجنبي في ليبيا دون استثناء.. واليوم على الرغم من أن المعسكرين الليبيين اتفقا على الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، فإن الهجوم الذي تقوده القوات المؤيدة لحكومة الوفاق مستمر، بدعم هائل من تركيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة “.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن السعي إلى التدخل الأجنبي في ليبيا، لا سيما تكثيف الدعم التركي لحكومة الوفاق، “أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف”.

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