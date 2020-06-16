دعا الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق عاجل في اكتشاف 8 مقابر جماعية حول مدينة ترهونة الليبية، مجددا دعوته أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية نشر عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن اكتشاف 8 مقابر جماعية حول ترهونة في شمال غربي ليبيا أمر مثير للقلق الشديد ويجب إجراء تحقيق مستقل فوري وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بحسب سبوتنيك.

وأضاف البيان، “وتذكر بروكسل جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي، لحماية المدنيين والبنية التحتية”.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع أطراف الصراع على وقف القتال على الفور والموافقة على إيجاد طرق للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار، بموجب اللجنة العسكرية المشتركة، وبهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.