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رئيس البرلمان الليبي يحسم الجدل حول زيارة مرتقبة إلى تركيا للقاء أردوغان

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

حسم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الجدل حول أنباء عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، فقد نفى المستشار صالح تلقيه أية دعوة لزيارة أنقرة، مؤكدا أن هذا الأمر مغلق وليس مطروحا حتى للنقاش، وفقا لما نشره موقع قنة ليبيا.

وكان صالح في الجزائر يوم السبت الماضي، حين أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف بلاده الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية” حسب ما ورد في بيان للرئاسة.

ووفق البيان فإن رئيس مجلس النواب الليبي أشاد بـ”الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة”.

وقال عقيلة صالح إن الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار وفق مقررات برلين، كما وعد تبون بتوحيد الجهود مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية، وفق صالح.

وكان الرئيس الجزائري قال أمس الجمعة إن بلاده لا تمانع في انخراط دول الجوار الليبي “تونس ومصر ” تحديداً في هذا المسعى مؤكدا قدرة الجزائر على إعادة تجربة اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي بين الليبيين.

كما أضاف أن جميع القبائل الليبية مستعدة للمشاركة في جلسات الحوار بالجزائر والاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي برئيس مؤقت وحكومة مؤقتة، مضيفا أن الجزائر ستدعم ليبيا تقنيا حتى تنظيم انتخابات.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • استعدوا أيها الليبين لتقسيم ليبيا وإنشاء الله الدودة متعكم تبراء شكراً لمن ساهم في تقسيم ليبيا عن طريق رفع صور القدافي والخرقة الخظراء شكراً للمناطق التى تأمرات على طرابلس العاصمة شكراً لحكومة الوفاق الحمارة التى لم تعرف كيف تستوعب الليبين شكرا الى المقاول عبدالله الثني شكراً الى السافل عقيلة صالح شكراً الى برقة الحمارة وسبها البهية على مؤتمراتكم ضد الشعب الليبيى شكراً لتجمع العاهرات من الشيوخ وأعيان القبائل السريفة المنتلة من باعوا الوطن والمواطن .

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  • خيوط مؤامرة سيف الاسلام القذافي واحمد قذاف الدم
    أخطبواط سيف الاسلام القذافي واحمد قذاف الدم المتغلغل في وزارة التعليم والجامعات الليبية وغرفة عملياتهم اكاديمية الدراسات العليا برئاسة صالح ابراهيم احد قيادات سيف الاسلام القذافي واحمد قذاف الدم ومنهم :
    1- عبدالفتاح الفاضلي الطرابلسي .
    2- عثمان عبدالجليل .
    3- ايمن مفتاح القماطي .
    4- هاشم بشر .
    5- ايمن مفتاح القماطي .
    6- ابوبكر الهاشمي .
    7- مفتاح الجمل .. سافر عدة مرات الى مصر لمقابلة احمد قذاف الدم بالتنسيق مع سعد زاهو احد قيادات سيف الاسلام .
    8- عقيلة صالح .. يعمل وفق مخطط سيف الاسلام وأخته عائشة واحمد قذاف الاسلام للعمل مع السراج واردوغان مقابل سيطرة القراكطة على النفط والغاز ضد مشروع حفتر .
    9- رشاد درميش .. يعمل وفق خطة احمد قذاف الدم لصالح سيف الاسلام القذافي و على الكيلاني ضد مشروع حفتر.
    10- هيثم النعاس .. يعمل لصالح ثوار تاجوراء احد موظفي جامعة المرقب بكلية القرة بوللي وينسيق مع ميلود اليوسفي تابع ميلشيات الكاني وصديق الشخصي لابوبكر الهاشمي زميل د.عامر زريبة ووجب بلقاسم وسفيان المقري ونضال العباني.
    11- مصطفي الباوندي .. درس في ناصر كلية اللغات عميد كلية الاقتصاد القرة بوللي وكان يعمل بجهاز الزحف الاخضر ويعمل لصالح محمد الكاني القذافي التابع لسيف الاسلام القذافي ويملك معرض سيارات بقماطة ولديه شركة تصدير واستيراد بمجمع التجاري .
    12- هيثم التاجوري يعمل لصالح سيف الاسلام القذافي.
    13- على كنه يعمل لصالح سيف الاسلام القذافي.
    14- محمد سيالة وعبدالله عثمان يعملان لصالح سيف الاسلام القذافي.
    15- احمد امعتيق وحسن ونيس يعملان لصالح سيف الاسلام القذافي وفقاً للخطة الروسية ضد السراج .
    16- عناصر مخابرات بجهاز التصفية من الصدشين وكتبية الأمن للأعمال القذرة بمافيهم مكافحة الشهرة .
    17- عبدالحكيم بلحاج وخالد الشريف يعملان لصالح سيف الاسلام القذافي وفقاً للخطة الروسية ضد السراج بعدما وعدهم سيف بوزارة الداخلية والدفاع .
    18- فرج ابومطاري يعمل بالتنسيق مع عقيلة صالح وعلى الحبري لصالح سيف الاسلام القذافي الموجود بالبيضاء عندخواله بعد ماطلق سراحه الزنتان للقضاء على مصراتة .
    سيف الاسلام يعمل وفق الخطة الروسية ضد حفتر والسراج بالتنسيق مع امعتيق وعقيلة صالح بتخطيط احمد قذاف الدم وعلى الكيلاني منسق زوامل القبائل الشريفة التي تعمل لصالح عائلة الفسق والفجور بقيادة سيف الاسلام .

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