قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي, اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020, في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن الغضب على مؤسسات الحكم لم يمنع التونسيين من التمسك بمكسب الديمقراطية.

وأضاف أن موقف التونسيين واضح من رفض الإنسياق وراء دعوات الفوضى والتأزيم, لاسيما إذا كانت دعوات التحريض تصدر عن أبواق لجهات لا تعرف الديمقراطية ولا تؤمن بها, وفق تعبيره.

وقال أيضا إن البرلمان والنواب يتعرضون “لحملة شعواء” من قبل من يضادون الثورة والديمقراطية في تونس.

وأكد الغنوشي أن هذه الحملة بلغت ذروتها بالدعوة لتغيير النظام وحل البرلمان ووصف المجلس بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط العمومية وسائر رموزه.

وأشار الغنوشي إلى أن البرلمان يتعرض لشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط العمومية وسائر رموزها.