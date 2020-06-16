الناتو: الوضع خطير في ليبيا والتواجد الروسي يُقلِقُنا

جدد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، دعمه للحل السياسي في ليبيا، وعملية برلين التي تدعم جهود الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الوضع في ليبيا لا يزال مقلقاً وفي غاية الخطورة.

وعبر ستولتنبرغ عن قلق حلف الناتو من الوجود الروسي المتزايد في شرق المتوسط بصورة عامة، وفي ليبيا بصورة خاصّة، قائلاً إنه يتعيّن على الناتو مراقبة هذا الوجود بدقة شديدة.

وكان الحلف قد ناقش الوضع في ليبيا الأسبوع الماضي بأشكال متعددة، لكن الملف الليبي ليس على أجندة لقاء وزراء الدفاع اليوم، بحسب تصريحات الأمين العام للحلف خلال مؤتمر صحفي افتراضي.

وعلى الرغم من عدم وجود ليبيا على أجندة اللقاء، فإن أمين عام حلف الناتو توقع أن يثير الحلفاء هذه القضية لأن ما يحدث في ليبيا يؤثر على حلفائهم الجنوبيين على وجه الخصوص، وعلى حلف الناتو بأكمله، وفقاً لتصريحات ستولتنبرغ.

وتطرق الأمين العام للحلف خلال حديثه إلى المقابر المُكتشفة في ترهونة، قائلا إنهم قلقون للغاية من العثور على هذه المقابر الجماعية، ويُؤيدون دعوة الأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة لمعرفة ما حدث بالضبط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية