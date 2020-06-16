ليبيا الان

الناتو: الوضع خطير في ليبيا والتواجد الروسي يُقلِقُنا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، دعمه للحل السياسي في ليبيا، وعملية برلين التي تدعم جهود الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الوضع في ليبيا لا يزال مقلقاً وفي غاية الخطورة.

وعبر ستولتنبرغ عن قلق حلف الناتو من الوجود الروسي المتزايد في شرق المتوسط بصورة عامة، وفي ليبيا بصورة خاصّة، قائلاً إنه يتعيّن على الناتو مراقبة هذا الوجود بدقة شديدة.

وكان الحلف قد ناقش الوضع في ليبيا الأسبوع الماضي بأشكال متعددة، لكن الملف الليبي ليس على أجندة لقاء وزراء الدفاع اليوم، بحسب تصريحات الأمين العام للحلف خلال مؤتمر صحفي افتراضي.

وعلى الرغم من عدم وجود ليبيا على أجندة اللقاء، فإن أمين عام حلف الناتو توقع أن يثير الحلفاء هذه القضية لأن ما يحدث في ليبيا يؤثر على حلفائهم الجنوبيين على وجه الخصوص، وعلى حلف الناتو بأكمله، وفقاً لتصريحات ستولتنبرغ.

وتطرق الأمين العام للحلف خلال حديثه إلى المقابر المُكتشفة في ترهونة، قائلا إنهم قلقون للغاية من العثور على هذه المقابر الجماعية، ويُؤيدون دعوة الأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة لمعرفة ما حدث بالضبط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • متخلفين عقليا ولماذا لم يقلقكم ترك امريكا لقواعدها العسكرية على حدود تركيا فى شمال سوريا ولم يتركوها للاتراك والم يقلكم نقل تركيا عضو الناتوا ارهابيين من قاطعى الرؤوس الى ليبيا ومنها وجهتهم القادمة روما العاصمة المطلوبة لداعش !!!!

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  • حركات امريكانى مكشوفة لنهب نفط ليبيا بمساعدة كلب ترامب الاحمق المعتوه اردوغان كما حدث من قبل فى مناسبات عدة فى شمال سوريا لنهب النفط السورى وفى قضية خاششقى حيث وقع الامريكان صفقة القرن مع بن سلمان .
    امريكا تخوف اوربا من الناتو وهى من تركت قواعدها العسكرية فى منبج على حدود تركيا للروس ولم تتركها لتركيا فاردوغان بالنسبة لهم كلب صيد وحراسة للحدود فقد وانريكا ربحت نفط دير الزور وتطمع فى نفط ليبيا للتحكم فى اوربا والروس ليسوا فى حاجة للنفط والغاز فهم من اكبر مصدريه !!!

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