البعثة الأممية: اعتقال وتعذيب المصريين قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ورحبت البعثة، في بيان لها نشره الحساب الرسمي لها على فيسبوك، بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، مطالبة السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.

جدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، كشف أمس الإثنين، عن مكان اختطاف العمال المصريين، مؤكدا أنه تم تحديد مكان الاختطاف والكائن بمقر تابع لمليشيا الحزم في مصراتة.

وتوقع اللواء أحمد المسماري، أن يتراوح عددهم ما بين 19 إلى 22 شخصًا، مضيفًا: «مش عارفين هناك أشخاص آخرين أم لا»، مؤكدًا أن الجيش يمتلك معنويات عالية وقادر على مواصلة القتال.

وأشار المسماري، إلى أن المصريين المختطفين عمالة بريئة ليس لها علاقة بما يحدث في ليبيا، وتدفع ثمن دعم الدولة المصرية للجيش الليبي، لافتًا إلى أن اختطاف العمال جريمة تضم إلى جرائم أرودغان في ترهونة.

وأكد الناطق باسم الجيش، أن الوضع في مدينة برقة، التي تضم بعض عناصر العمالة المصرية، آمن، مقدمًا اعتذاره للشعب المصري عن أفعال «مليشيات الوفاق التي تتلقى أوامرها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».

وعن تواجد القوات التركية في ليبيا، قال المسماري:” منذ شهر تراوح عدد الجنود الأتراك في ليبيا ما بين 1500 إلى ألفين جندي، فضلاً عن طائرات مسيرة، وقوات من سلاح المدفعية، وفرقاطات حربية، ومنظومة دفاع جوي.

ولفت أحمد المسماري، إلى أنه سيتم إحالة كافة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها «المليشيات وأردوغان إلى القضاء الليبي والدولي»، مؤكدًا أن مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا هدفها استقلال وسلامة الأراضي الليبية.

وأوضح أن الجيش العربي الليبي يتصدى لهجوم كبير من المليشيات الإرهابية في مدينة سرت.