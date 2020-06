أكد وفد من الحكومة المؤقتة ومجلس النواب أثناء لقائه مع نائب وزير خارجية روسيا، على تأييد عودة الحوار وفق مخرجات برلين وإعلان القاهرة.

