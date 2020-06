أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد القبلاوي، اليوم الثلاثاء، أن الوفاق تسعى للتحقيق في جرائم ترهونة وزرع الألغام جنوب طرابلس ومعاقبة مرتكبيها بكل شفافية.

The post القبلاوي: الوفاق تسعى للتحقيق في جرائم ترهونة وزرع الألغام جنوب طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24