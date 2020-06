أفاد الرادار العسكري الإيطالي، الثلاثاء، بتحليق طائرة عسكرية

صهيونية فوق البحر المتوسط قرب السواحل الليبية

