قال المختص في

الجماعات التكفيرية والجهادية في تونس علية العلاني، اليوم الثلاثاء إن إنشاء

تركيا لقواعد عسكرية في ليبيا له خمس انعكاسات أبرزها تحول ليبيا إلى منطلق لضرب

الانتفاضات الداخلية المحلية المناهضة للوجود التركي، مع السماح بتأمين التنقيب

على النفط والغاز الذي تقوم به أنقرة في شرق المتوسط قرب الجزر اليونانية

والقبرصية.

وأضاف أن الانعكاس الثاني سيجعل من ليبيا

منطلقا لتدخلات عسكرية في دول الجوار حال تهديدها للقوات التركية أو المتحالفين

معها في ليبيا.

وأوضح أن تلك القواعد التركية في ليبيا ستُجْبر بعض الدول الأخرى مثل روسيا وفرنسا

على إقامة قواعد لها لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، مما يجعل ليبيا ملتقي

لعدة جيوش دولية.

وتابع أن الانعكاس الرابع سيكون إحداث تغيير جيوبوليتيكي “الجغرافيا

السياسية” في المنطقة وسيجعل من تركيا قوة اقليمية متعاظمة، فبعد تركيز قاعدة

لها في قطر نجدها تعمل على تركيز قواعد لها في ليبيا مما يُمكّنها من التوغل في

إفريقيا القارة البكر والمليئة بالثروات الباطنية، وهذا يسمح لتركيا أن تكون لاعبا

رئيسيا في الشرق الأوسط الكبير المعروف باسم منطقة مينا Mena أي منطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختتم العلاني تحليله بأن الانعكاس الخامس

سيكون من خلال منافسة قوية

لتحالف عربي ستتزعمه السعودية في إطار النظام العالمي الجديد فيما بعد كورونا.

The post العلاني: إنشاء قواعد تركيا في ليبيا يحول البلاد إلى ملتقى جيوش دولية تبحث عن مصالحها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24