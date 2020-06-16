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أبوسبيحة يكشف الأوضاع في الجنوب ويحذر من كارثة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة،تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بالجنوب الليبي محذرا من أنه مقبل على كارثة تفشي وباء كورونا.

وحذر أبوسبيحة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية من أن”الجنوب مقبل على كارثة تفشى وباء الكورونا بصورة مخيفة إذا لم تتظافر الجهود المحلية والوطنية والدولية لمحاصرته” مضيفا “بلغت الوفيات خلال يومين أربعة حالات كما ظهرت بؤر للوباء في كل مناطق فزان من الشاطئ وأوباري وحوض مزرق ناهيك عن انتشاره السريع في كل مدينة سبها التي تصدرت كل المدن الليبية بعدد الإصابات”.

وتابع بوسبيحة أنه رغم كل هذا “لازال الإهمال المتعمد من قبل المسئولين هو سيد الموقف فمركز الأمراض به الكثير من عينات المسح حتى كادت تفقد خصائصها لعدم وجود محاليل الفحص بالإضافة إلي أن عينات الفحص التي تؤخذ يوميا لا تتناسب مع سرعة انتشار المرض والنتائج الموجبة يوميا تصل إلى 25%من العينات المفحوصة”.

وأضاف أنه “بدلا من توفير احتياجات المركز من المعدات والمحاليل والأطباء المختصين يصدر المجلس الرئاسي قرارا بجعل سبها مدينة مغلقة ويمنع الدخول إليها والخروج منها حتى يزيد من تأزمها نتيجة الوباء ونقص الوقود وارتفاع قيمته وانعدام السيولة من المصارف بل وقفلها نهائيا وشح المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة في هذه الأيام التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 45 درجة في الظل”.

ولفت بوسبيحة إلى “المعاملة السيئة التي يلاقيها سكان فزان في بقية المناطق والتي تصل إلى درجة الميز العنصري وشمل ذلك حتى منتجاتهم الزراعية حيث القيت على قارعة الطرقات في بعض المناطق”.

وطالب بوسبيحة “كافة الجهات المسئولة في الدولة الليبية بأن تولي اهتماما أكبر بمنطقة فزان بتوقير كافة المعدات والمستلزمات الطبية وأيضا الأطباء لان كل مناطق فزان تنقصها الطواقم الطبية لمجابهة هذا المرض” وأضاف “تنظيما للعمل بصورة أكثر فاعلية نري أن يتم  تجهير مراكز موحدة لكل منطقة بدلا من كل بلدية لان البلديات تفتقر لادنى الإمكانيات باستثناء بلدية سبها وأن تكون تبعيتها مركزيا لوزارة الصحة لأن السلطات المحلية تتصارع فيما بينها وتتنازع على الاختصاصات”.

وناشد بوسبيحة “منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهلال الأحمر أن تزيد من دعمها لمنطقة فزان خاصة مدينة سبها” قائلا “فزان تستغيث، هل من مجيب؟”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • خيوط مؤامرة سيف الاسلام القذافي واحمد قذاف الدم

    أخطبواط سيف الاسلام القذافي واحمد قذاف الدم المتغلغل في وزارة التعليم والجامعات الليبية وغرفة عملياتهم اكاديمية الدراسات العليا برئاسة صالح ابراهيم احد قيادات سيف الاسلام القذافي واحمد قذاف الدم ومنهم :
    1- عبدالفتاح الفاضلي الطرابلسي .
    2- عثمان عبدالجليل .
    3- ايمن مفتاح القماطي .
    4- هاشم بشر .
    5- ايمن مفتاح القماطي .
    6- ابوبكر الهاشمي .
    7- مفتاح الجمل .. سافر عدة مرات الى مصر لمقابلة احمد قذاف الدم بالتنسيق مع سعد زاهو احد قيادات سيف الاسلام .
    8- عقيلة صالح .. يعمل وفق مخطط سيف الاسلام وأخته عائشة واحمد قذاف الاسلام للعمل مع السراج واردوغان مقابل سيطرة القراكطة على النفط والغاز ضد مشروع حفتر .
    9- رشاد درويش .. يعمل وفق خطة احمد قذاف الدم لصالح سيف الاسلام القذافي و على الكيلاني ضد مشروع حفتر.
    10- هيثم النعاس .. يعمل لصالح ثوار تاجوراء احد موظفي جامعة المرقب بكلية القرة بوللي وينسيق مع ميلود اليوسفي تابع ميلشيات الكاني وصديق الشخصي لابوبكر الهاشمي زميل د.عامر زريبة ووجب بلقاسم وسفيان المقري ونضال العباني.
    11- مصطفي الباوندي .. درس في ناصر كلية اللغات عميد كلية الاقتصاد القرة بوللي وكان يعمل بجهاز الزحف الاخضر ويعمل لصالح محمد الكاني القذافي التابع لسيف الاسلام القذافي ويملك معرض سيارات بقماطة ولديه شركة تصدير واستيراد بمجمع التجاري .
    12- هيثم التاجوري يعمل لصالح سيف الاسلام القذافي.
    13- على كنه يعمل لصالح سيف الاسلام القذافي.
    14- محمد سيالة وعبدالله عثمان يعملان لصالح سيف الاسلام القذافي.
    15- احمد امعتيق وحسن ونيس يعملان لصالح سيف الاسلام القذافي وفقاً للخطة الروسية ضد السراج .
    16- عناصر مخابرات بجهاز التصفية من الصدشين وكتبية الأمن للأعمال القذرة بمافيهم مكافحة الشهرة .
    17- عبدالحكيم بلحاج وخالد الشريف يعملان لصالح سيف الاسلام القذافي وفقاً للخطة الروسية ضد السراج بعدما وعدهم سيف بوزارة الداخلية والدفاع .
    18- فرج ابومطاري يعمل بالتنسيق مع عقيلة صالح وعلى الحبري لصالح سيف الاسلام القذافي الموجود بالبيضاء عندخواله بعد ماطلق سراحه الزنتان للقضاء على مصراتة .
    سيف الاسلام يعمل وفق الخطة الروسية ضد حفتر والسراج بالتنسيق مع امعتيق وعقيلة صالح بتخطيط احمد قذاف الدم وعلى الكيلاني منسق زوامل القبائل الشريفة التي تعمل لصالح عائلة الفسق والفجور بقيادة سيف الاسلام .

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