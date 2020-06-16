أبوسبيحة يكشف الأوضاع في الجنوب ويحذر من كارثة

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة،تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بالجنوب الليبي محذرا من أنه مقبل على كارثة تفشي وباء كورونا.

وحذر أبوسبيحة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية من أن”الجنوب مقبل على كارثة تفشى وباء الكورونا بصورة مخيفة إذا لم تتظافر الجهود المحلية والوطنية والدولية لمحاصرته” مضيفا “بلغت الوفيات خلال يومين أربعة حالات كما ظهرت بؤر للوباء في كل مناطق فزان من الشاطئ وأوباري وحوض مزرق ناهيك عن انتشاره السريع في كل مدينة سبها التي تصدرت كل المدن الليبية بعدد الإصابات”.

وتابع بوسبيحة أنه رغم كل هذا “لازال الإهمال المتعمد من قبل المسئولين هو سيد الموقف فمركز الأمراض به الكثير من عينات المسح حتى كادت تفقد خصائصها لعدم وجود محاليل الفحص بالإضافة إلي أن عينات الفحص التي تؤخذ يوميا لا تتناسب مع سرعة انتشار المرض والنتائج الموجبة يوميا تصل إلى 25%من العينات المفحوصة”.

وأضاف أنه “بدلا من توفير احتياجات المركز من المعدات والمحاليل والأطباء المختصين يصدر المجلس الرئاسي قرارا بجعل سبها مدينة مغلقة ويمنع الدخول إليها والخروج منها حتى يزيد من تأزمها نتيجة الوباء ونقص الوقود وارتفاع قيمته وانعدام السيولة من المصارف بل وقفلها نهائيا وشح المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة في هذه الأيام التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 45 درجة في الظل”.

ولفت بوسبيحة إلى “المعاملة السيئة التي يلاقيها سكان فزان في بقية المناطق والتي تصل إلى درجة الميز العنصري وشمل ذلك حتى منتجاتهم الزراعية حيث القيت على قارعة الطرقات في بعض المناطق”.

وطالب بوسبيحة “كافة الجهات المسئولة في الدولة الليبية بأن تولي اهتماما أكبر بمنطقة فزان بتوقير كافة المعدات والمستلزمات الطبية وأيضا الأطباء لان كل مناطق فزان تنقصها الطواقم الطبية لمجابهة هذا المرض” وأضاف “تنظيما للعمل بصورة أكثر فاعلية نري أن يتم تجهير مراكز موحدة لكل منطقة بدلا من كل بلدية لان البلديات تفتقر لادنى الإمكانيات باستثناء بلدية سبها وأن تكون تبعيتها مركزيا لوزارة الصحة لأن السلطات المحلية تتصارع فيما بينها وتتنازع على الاختصاصات”.

وناشد بوسبيحة “منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهلال الأحمر أن تزيد من دعمها لمنطقة فزان خاصة مدينة سبها” قائلا “فزان تستغيث، هل من مجيب؟”.

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