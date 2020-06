قليجدار أوغلو : ” أردوغان ” يخفي خسائر قواتنا في ليبيا

انتقد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو ،

الثلاثاء، سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتعنته في الإبقاء على تواجد

القوات في ليبيا، رغم ما تتعرض له من خسائر، في إشارة إلى إصرار نظام أردوغان على مواصلة

دعم قوات الوفاق وإرساله المرتزقة السوريين لقتال الجيش .

وتساءل أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، موجها حديثه لأردوغان

: “لماذا الانخراط في صراع لا علاقة لنا به، ما الذي سيعود علينا؟”، مبيناً

أن المجتمع الدولي يعرف بوجود القوات التركية فى ليبيا، فضلا عن إرسال المرتزقة

السوريين لقتال الجيش

وعن الهجمة التي يشنها أردوغان ضد الصحفيين، تساءل أوغلو

: ” لماذا يتم اعتقال الصحفيين الذين يكشفون حقائق التواجد التركي في ليبيا،

مبينا أن السلطات الأمنية اعتقلت اثنين من الصحفيين، لكشفها عن أمور دأب النظام على

التستر عليها .

والثلاثاء الماضي، أعلن

نظام أردوغان، إصراره على مواصلة تدخله في الشأن الليبي، من خلال دعم الوفاق، عقب اجتماع

مجلس الأمن القومي التركي، الذي انعقد برئاسه أردوغان، حيث أصدرت الرئاسة التركية بيانًا

أكدت فيه استمرارها في دعم الوفاق من خلال تقديم الخدمات الاستشارية العسكرية

