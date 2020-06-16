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فرنسا تدعو إلى محاسبة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية بترهونة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت فرنسا إلى محاسبة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، التي شهدت نزوحا من الأهالي نتيجة جرائم المليشيات التابعة للوفاق بحق المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة «صادم»، داعية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وفق ما ذكرت «العربية نت».

وكان الاتحاد الأوروبي، أعرب عن قلقه بعد اكتشاف ثمانية مقابر جماعية شمال غرب ليبيا، موضحًا، في بيان له، أنه أمر مثير للقلق الشديد، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق مستقل فوري للتحقق من هذه النتائج، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

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المقابر الجماعية ترهونة فرنسا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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