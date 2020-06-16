الخارجية التركية: التدخل الفرنسي في ليبيا فاقم الأزمة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الناتو

زعمت وزارة الخارجية التركية أن التدخل الفرنسي في ليبيا ودعمها للمشير خليفة حفتر أدى إلى تفاقم الأزمة في ليبيا وهو يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الناتو.

وواصلت الخارجية التركية زعمها بأن تعليقات فرنسا على دور تركيا في ليبيا يظهر سياستها القاتمة وغير المفهومة تجاه ليبيا.

وادعت خارجية أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا بينما فرنسا تدعم شخصاً غير شرعي بالمخالفة للقرارات الدولية.

ومن جانب آخر، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن “عدد قتلى المرتزقة والقوات الموالية لتركيا فى ليبيا، تخطى الـ 400 قتيل بينهم 27 من الأطفال الذين يجب أن تدافع منظمة حماية الطفولة عنهم”.

وقال «المرصد»، فى تصريحات لقناة «ليبيا الحدث»، إن “عمليات نقل المرتزقة لا تقتصر فقط على السوريين الموالين لأردوغان، بل هي تأتي على من هم مصنفون مجموعات إرهابية دولية كداعش وتنظيم القاعدة وبعض المنظمات الجهادية التي تنتقل من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية وبعلم كافة أجهزة المخابرات الدولية الموجودة داخل الأراضى التركية”.

وأضاف، أن “هناك مجموعات إرهابية من جنسيات غير سورية ومجموعات من تنظيم داعش هي بالفعل بدأت بالإنتقال من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية، وبالتحديد العنصر التونسي منهم، أي أن عملية نقل المتطرفين لليبيا بدأت قبل نقل المرتزقة السوريين، أردوغان يستعمل هؤلاء المرتزقة فى ليبيا وهو طلب المزيد من المرتزقة للذهاب لليمن لجانب حزب الإصلاح لأنه لديه أحلام كبيرة خارج سوريا وليبيا”.

وتابع: أن “الموقف الدولى من الأزمة الليبية والعدوان التركي المباشر سيء للغاية، لذلك أقول أن المجتمع الدولي يتآمر على ليبيا الآن كما تآمر على الشعب السوري وساهم في تدميرها”.

ونوّه إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تتحدث إعلامياً لأن لديها مخاوف من أردوغان بأن يفتح بوابة اللاجئين والمتطرفين لأوروبا، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية تقف مع أردوغان إلى ما لانهاية فى مشروعه الإخواني في ليبيا وسوريا وهي كانت تصمت عما يجرى في سوريا.

واختتم حديثه، بأن “المعادلة الليبية يجب أن تعمل بشكل قانوني الآن في أوروبا، فهناك الكثير من الليبيين في أوروبا ليسوا مع حكومة الوفاق عليهم البدء برفع شكاوى ودعوة قضائية ضد تركيا وحكومة الوفاق بتهمة تجنيد المرتزقة ونقلهم لليبيا مع تقديم الأدلة بالصوت والصورة التى تثبت التنكيل بأبناء الشعب الليبي”.