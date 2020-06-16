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الخارجية التركية: التدخل الفرنسي في ليبيا فاقم الأزمة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الناتو

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت وزارة الخارجية التركية أن التدخل الفرنسي في ليبيا ودعمها للمشير خليفة حفتر أدى إلى تفاقم الأزمة في ليبيا وهو يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الناتو.

وواصلت الخارجية التركية زعمها بأن تعليقات فرنسا على دور تركيا في ليبيا يظهر سياستها القاتمة وغير المفهومة تجاه ليبيا.

وادعت خارجية أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا بينما فرنسا تدعم شخصاً غير شرعي بالمخالفة للقرارات الدولية.

ومن جانب آخر، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن “عدد قتلى المرتزقة والقوات الموالية لتركيا فى ليبيا، تخطى الـ 400 قتيل بينهم 27 من الأطفال الذين يجب أن تدافع منظمة حماية الطفولة عنهم”.

وقال «المرصد»، فى تصريحات لقناة «ليبيا الحدث»، إن “عمليات نقل المرتزقة لا تقتصر فقط على السوريين الموالين لأردوغان، بل هي تأتي على من هم مصنفون مجموعات إرهابية دولية كداعش وتنظيم القاعدة وبعض المنظمات الجهادية التي تنتقل من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية وبعلم كافة أجهزة المخابرات الدولية الموجودة داخل الأراضى التركية”.

وأضاف، أن “هناك مجموعات إرهابية من جنسيات غير سورية ومجموعات من تنظيم داعش هي بالفعل بدأت بالإنتقال من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية، وبالتحديد العنصر التونسي منهم، أي أن عملية نقل المتطرفين لليبيا بدأت قبل نقل المرتزقة السوريين، أردوغان يستعمل هؤلاء المرتزقة فى ليبيا وهو طلب المزيد من المرتزقة للذهاب لليمن لجانب حزب الإصلاح لأنه لديه أحلام كبيرة خارج سوريا وليبيا”.

وتابع: أن “الموقف الدولى من الأزمة الليبية والعدوان التركي المباشر سيء للغاية، لذلك أقول أن المجتمع الدولي يتآمر على ليبيا الآن كما تآمر على الشعب السوري وساهم في تدميرها”.

ونوّه إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تتحدث إعلامياً لأن لديها مخاوف من أردوغان بأن يفتح بوابة اللاجئين والمتطرفين لأوروبا، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية تقف مع أردوغان إلى ما لانهاية فى مشروعه الإخواني في ليبيا وسوريا وهي كانت تصمت عما يجرى في سوريا.

واختتم حديثه، بأن “المعادلة الليبية يجب أن تعمل بشكل قانوني الآن في أوروبا، فهناك الكثير من الليبيين في أوروبا ليسوا مع حكومة الوفاق عليهم البدء برفع شكاوى ودعوة قضائية ضد تركيا وحكومة الوفاق بتهمة تجنيد المرتزقة ونقلهم لليبيا مع تقديم الأدلة بالصوت والصورة التى تثبت التنكيل بأبناء الشعب الليبي”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يجب تطهير الاعلام من الكذب
    المضحك ان اى بغبغان تركى يظهر على اى قناة مثل العربية او سكاى نيوز عربية يردد اسطوانة مشروخة مثيرة للضحك من المشاهدين وهو اول من يعرف ان اى طفل يشاهده سبضحك عليه فيظل يردد اكاذيب اننا اتفقنا مع حكومة شرعية وان حفتر متمرد ويستغل جهل مذيع القناة ومعديها فى التعامل مع الصهاينة واتمنى فى هذه الحالة ان تعد القناة تقريرا يوضح الحقيقة ليمنع استغلال القناة لنشر اكاذيب تنفر المشاهدين من القناة فلايمكن لقناة الجزيرة مثلا ان تنشر حقائق تتعارض مع سياستها فى نشر الاكاذيب ودعم الارهاب لهذا على القنوات التى تتمع بمصداقية الا تقع فى الفخ وعليها استضافة من يستطيع الرد عليهم وافحامهم بالادلة مثل محمود المصراتى او محمد محيسن او الفيتورى او نشر تقرير يوضح الحقيقية وهى ان المجتمع الدولى يعترف بمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح كسلطة تشريعية وهى من انشأت بقرار رسمى وبنصاب قانونى الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر ويعترف المجتمع الدولى طبقا لاتفاق الصخيرات بمجلس رئاسى يمثل اقاليم ليبيا الثلاث ومكون من تسع اعضاء برئاسة السراج ولا يحق له اتخاذ القرار منفردا بل بالتوافق بين جميع الاعضاء وفى اى اتفاقية دولية لابد من موافقة البرلمان وهو مالم يحدث فى الاتفاقيات مع تركية ولهذا فهى باطلة بالثلاث وعلى اى قناة بعد نشر تقرير بالحقائق ان تحذر ضيوفها من الكذب لتعارضه مع سياسة القناة فالتعبير عن الرأى يكون متفقا مع الحقائق وليست القناة منبرا لتسويق الاكاذيب

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