المنصوري: تركيا تسعى لاستثمار “الوطية” لخدمة مصالحها العسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى آمر محور عين زارة بقوات الجيش الوطني، اللواء فوزي المنصوري، أن تركيا تسعى لاستثمار قاعدة الوطية الجوية، لخدمة مصالحها العسكرية في الشمال الإفريقي، موضحًا أن حكومة الوفاق، ليس بيدها القبول أو الرفض.

وذكر المنصوري، في تصريحات لوكالة “العين” الإخبارية، أن النظام التركي، بقيادة رجب أردوغان، يتجه لاستغلال القواعد والإرهابيين في ليبيا كنقطة انطلاق لأطماعه بالشمال الإفريقي والمنطقة.

وأردف أن مساعي تركيا لاستثمار قاعدة الوطية الجوية لمصالحها العسكرية في الشمال الإفريقي، تظهر الوجه الحقيقي للمؤامرة الاستعمارية الساعية للتمدد على طول الساحل الشمالي للقارة السمراء، مُبينًا أن هذا يؤكد أن الميليشيات التي رقصت واحتفلت بعد السيطرة على قاعدة الوطية، كانوا مجرد دمى تتحرك لتحقيق رغبات أردوغان الذي يخطط للبقاء في الوطية بشكل دائم.

وتطرق المنصوري، إلى موقف حكومة الوفاق، موضحًا أنه ليس بيدها القبول ولا الرفض، لافتًا إلى أن القاعدة البحرية في مصراتة أيضًا ستكون تابعة للأتراك الذين قد يرسلون الميليشيات إن سيطروا على ليبيا، للقتال خارجها كما فعلوا بحلفائهم السوريين الذين حولوهم إلى مرتزقة ومخربين عابثين بوحدة الأوطان.

وفي ختام حديثه، شدد المنصوري على أن قوات الجيش سيستعيد كافة معسكراته وتمركزاته في كامل التراب الليبي، وأنه لن يبقى على أرض البلاد محتل ولا غاصب ولا مرتزق، وسيقف أمام المخطط التركي ويفشله.

يذكر أن صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية، أكدت في تقرير لها، أنه يجري حاليا النظر في إعادة تشغيل قاعدة الوطية العسكرية، التي يتم إصلاحها حاليا ونزع الألغام منها لصالح تركيا، مؤكدة أنه سيتم في الوطية نشر أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة التركية الداعمة لعمليات الوفاق العسكرية.

وأضافت أنه سيتم اتخاذ خطوة مماثلة، في ميناء مدينة مصراتة الواقعة على سواحل البحر المتوسط، لتكون قاعدة بحرية لتركيا، مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية، مؤكدة أن كل ذلك يتم بمباركة حكومة الوفاق.

وأكدت الصحيفة التركية أنه في الإطار العملياتي المشترك بين القوات البحرية والجوية والبرية التركية، أنشأت أنقرة “قوة مهام بحرية” قبالة سواحل ليبيا، زاعمة أن السفن الحربية والكشفية، ساهمت في منع التهديدات القادمة من البحر في ليبيا، إلى جانب الدور اللوجستي الذي قدمته للوحدات البرية دون انقطاع.

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