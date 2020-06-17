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«دردور»: «جند حفتر الرعاع عملاء الموساد» لا تأخذكم بهم رأفة إلى مساعد

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن “الجيش التركي ينزع الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر القبلية ومرتزقته في منازل المواطنين، فهل هناك أي علاقة لحفتر وجنده بدولة ليبيا”، على حد قوله.

ووصل “دردور” المقيم في “إسطنبول” والمعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، على حسابه بـ«فيسبوك»، مزاعمه قائلًأ: “وهل حق على المجرم حفتر وجنده سوى الابادة، هؤلاء الخونة الرعاع عملاء الموساد والروس لا تأخذكم بهم رأفة الى امساعد”.

وادعى أن من وصفه بـ “العميد البطل فوزي الزروق رحمه الله، استشهد وهو ينزع لغم زرعه عديم الشرف المتسخ وفاقد الرجولة اللواء فوزي المنصوري، في منزل بجنوب طرابلس، قبل أن يفر هاربا ذليلا نحو اجدابيا من أمام أبطال البركان الذين اشبعوا قواته قتلا”، مستطردًا “شتان بين الفوزيين، ومرتزقة حفتر وجيش تركيا”.

ودرج المدعو فرج دردور، على استخدام ألفاظا نابية في مهاجمة كل من يؤيد القوات المسلحة العربية الليبية، وحربها على الإرهاب، وهو الأمر الذي يتنافى مع الصورة التي يحاول الظهور بها كشخص أكاديمي من المفترض أن يفكر قبل أن يلفظ بعبارات لا تليق بشخص جاهل وغير متعلم.

وكان «دردور»،  قد صرح في وقت سابق في حوار لقناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، أنه فخور بتحالف الوفاق مع تركيا معتبرًا أن ذلك الأمر “قلب كثيرا من الموازين” على حد زعمه.

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الموساد حفتر دردور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الرعاع الذين تتحدث عنهم اشرف منك ومن الذين خلفوك-والرعي ليس مسبة الراعي اشرف من الذين يلعقون احذية خليفة الشواذ والعاهرات.ياكلب

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  • دردور مجرد صرصور حقير يتسول لقمة العيش من قطرائيل فهذا المتخلف لا يدرى انه كلب من كلاب الصهاينة فمن ينفق على قناة التناصح هى قطرائيل ومن يشرف عليها الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر للانتقام من المشير خليفة حفتر احد ابطال حرب اكتوبر وشارك فى الحرب ضد اليهود اما انت يادلدول فمجرد كلب مسعور يعمل عند كلاب اسرائيل فى تركيا وقطرائيل ياحقير فانت ابنة ميبونة من خريجى خيام النكاح سقطت فى وحل الخيانة والعمالة وفى النهاية مصيرك الهلاك فاسطنبول ارض الدعارة والضلال والكفر سيفتحها المسلمون اخر الزمان وقبل ظهور الدجال

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  • عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

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  • هذا الاخوانى الحقير من ذوات الاربع يسمونه فى مصر خروف وفى السودان كوز وفى ليبيا ميبون
    ويتصف هذا الخروف الكوز دردور بانه منافق حقير كما فى الحديث الشريف
    عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» خرجه البخاري ومسلم

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  • امثال هذا الدردور الحقير دلدول ابولهب الغريانى تبت يداه ماغنى عنه ماله وماكسب يبيع وطنه وشرفه من اجل حفنة دولارات من موزه ونسى هذا الصرصور ان امثاله من تجار الدين تجارتهم خاسرة وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
    يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
    فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
    أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
    وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾
    اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
    أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴿١٦﴾
    مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّـهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾
    صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

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