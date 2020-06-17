وزير الخارجية الروسي: تأثير أميركا على طرفي النزاع في ليبيا سيكون إيجابيا.
17 June, 2020
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تعودنا ان يعطى بوتن وترامب ضوء اخضر للكلب اردوغان ليهجم على الفريسة ليقتنص الاسد الامريكى الجزء الاهم منها ويترك للروس الباقى ويعطوا الكلب العظام يمصمص فيها كما حدث فى شمال سوريا شرق الفرات بعد هجوم الكلب حصل الامريكان على نفط دير الزور وتركوا قواعدهم العسكرية كاملة المرافق فى منبج على الحدود التركية للروس ولم يتركوها للاتراك وهى على حدودهم مما يدل على عدم ثقة الامريكان فى اردوغان
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