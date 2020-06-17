<br /> وزير الخارجية الروسي: تأثير أميركا على طرفي النزاع في ليبيا سيكون إيجابيا.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

وزير الخارجية الروسي: تأثير أميركا على طرفي النزاع في ليبيا سيكون إيجابيا. 17 June, 2020 رابط مختصر



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