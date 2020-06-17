ليبيا الان

وزير الخارجية الروسي: تأثير أميركا على طرفي النزاع في ليبيا سيكون إيجابيا.

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> وزير الخارجية الروسي: تأثير أميركا على طرفي النزاع في ليبيا سيكون إيجابيا.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

وزير الخارجية الروسي: تأثير أميركا على طرفي النزاع في ليبيا سيكون إيجابيا.

17 June, 2020

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تعودنا ان يعطى بوتن وترامب ضوء اخضر للكلب اردوغان ليهجم على الفريسة ليقتنص الاسد الامريكى الجزء الاهم منها ويترك للروس الباقى ويعطوا الكلب العظام يمصمص فيها كما حدث فى شمال سوريا شرق الفرات بعد هجوم الكلب حصل الامريكان على نفط دير الزور وتركوا قواعدهم العسكرية كاملة المرافق فى منبج على الحدود التركية للروس ولم يتركوها للاتراك وهى على حدودهم مما يدل على عدم ثقة الامريكان فى اردوغان

    رد