فرنسا: على “الناتو” وقف التدخلات التركية في ليبيا وعدم دفن رأسه في الرمال

اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية، البحرية التركية بقيامها بسلوك عدواني تجاه سفينة فرنسية خلال تنفيذها مهمة لحلف الناتو.

ووفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”، أكد المسؤول أن حلف الناتو لا يمكنه التغاضي عن سلوك تركيا، ويجب التعامل مع الأمر.

وأضاف “لا يمكن للناتو “دفن رأسه في الرمال” حيال تصرفات تركيا”، مضيفاً أن حلف الأطلسي لا يمكنه التظاهر بأنه ليس هناك مشكلة بخصوص تركيا يجب التعامل معها.

وكانت فرنسا أكدت في وقت سابق، أن التدخل التركي في ليبيا غير مقبول ويجب أن ينتهي، لافتة إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تواصل هجماتها في ليبيا بدعم تركي هائل، رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.

وأدانت الخارجية الفرنسية خرق تركيا الحظر الأممي المفروض على تدفق السلاح إلى ليبيا، واصفا دورها بـ”العدواني”، معربة عن رفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا.

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