عمليات الجيش تعلن المنطقة الممتدة من جارف إلى الوشكة غربًا منطقة عسكرية

أعلنت غرفة عمليات الجيش، الأربعاء، المنطقة الممتدة من

جارف إلى الوشكة غربًا منطقة عمليات عسكرية.

ودعت الغرفة في خطاب موجه إلى الناطق باسم الجيش، جميع

المواطنين إلى عدم التواجد في هذه المنطقة حفاظًا على سلامتهم، مع أخذ الحيطة

والحذر.

هذا وتدور في محيط سرت معارك بين قوات الوفاق والجيش، حيث تحاول قوات الوفاق اقتحام المدينة، إلا أن الجيش يتصدى لهجماتها في كل مرة.

