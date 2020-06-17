عاجل ليبيا الان

عمليات الجيش تعلن المنطقة الممتدة من جارف إلى الوشكة غربًا منطقة عسكرية

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت غرفة عمليات الجيش، الأربعاء، المنطقة الممتدة من
جارف إلى الوشكة غربًا منطقة عمليات عسكرية.

ودعت الغرفة في خطاب موجه إلى الناطق باسم الجيش، جميع
المواطنين إلى عدم التواجد في هذه المنطقة حفاظًا على سلامتهم، مع أخذ الحيطة
والحذر.

هذا وتدور في محيط سرت معارك بين قوات الوفاق والجيش، حيث تحاول قوات الوفاق اقتحام المدينة، إلا أن الجيش يتصدى لهجماتها في كل مرة.

The post عمليات الجيش تعلن المنطقة الممتدة من جارف إلى الوشكة غربًا منطقة عسكرية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-نصر الله اصحاب الارض والحق علي حرامي البترول اردوغان والخونة:

    عينان لا تمسهما النار
    عين بكت من خشية الله
    وعين باتت تحرس في سبيل الله
    فالشيطان اردوغان سيظل
    يضحي بالارهابين باعداد كبيرة
    وبفضل الله يقظتكم الدائمة
    ستدحرهم في كل مرة حتي يتم ابادتهم
    بإذن الله
    واحذروا منهم في ساعات الليل كلها
    وعليكم اليقظة اليقظة لهذه اللصوص
    وهذا العدو التركي الغادر
    وبإذن الله ينصركم الله
    فلا فلا تغفلون بالليل والنهار
    فعدوكم غدار
    والله ناصركم بحوله وقوته مع أخذ اسباب
    اليقظه اليقظة
    وذكر الله وانتم ترمون عدوكم
    بسم الله والله اكبر
    والحمدلله
    -وسيعلم اللذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
    صدق الله العظيم

    رد