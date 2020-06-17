ليبيا الان

التوتر بدأ حول ليبيا: فرنسا تدعو الناتو إلى تحمل مسؤوليته تجاه تركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية إن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتحمل مسؤوليته في علاقة بالتصرفات التركية تجاه أعضاء الحلف وخاصة التحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة في المتوسط.

وأضاف المسؤول الفرنسي حسبما نقلت وكالات أنباء “إن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشا صريحا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا”.

وسيعقد وزراء الدفاع من الدول الأعضاء في الحلف اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع وسط تصاعد للتوتر بين باريس وأنقرة. وتبادل الطرفان الانتقادات بشأن الأزمة في ليبيا كما تبادلا الاتهامات بشأن دعم أطراف مختلفة في الصراع الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قامت المخابرات التركية بنقل عدد كبير من الدواعش إلى ليبيا تفوق الاعداد الموجودة في ليبيا تقدر بـ 7000 الف داعشي في محاور القتال لجوار حكومة الوفاق ،وأم باقي العدد الاكبر الذي يقدر بـ 24 الف داعشي تم نقلهم إلى ليبيا برعاية وأشراف المخابرات الامريكية ونقل وتوصيل التركية وهذه المعلومات من داخل غرفة العلميات التركية التابعة لرئيس أردوغان الذين تم توزيعهم عدة بلدان أوروبية وعربية وأفريقية لتنفيذ عمليات أرهابية كالأتي :
    1- عدد 13 ألف تم دخولهم إلى تونس والجزائر ومالي ومصر وبعض الدول الافريقية الأخرى لتبدأ عمليات أرهابية كبيرة ممأيؤدي الى تدخل أمريكي بكذبة محاربة الارهاب.
    2- عدد 13 الف تم دخولهم إلى أوروبا عن طريق المانيا بواسطة إقامات مزورة ونصيب الأكبر لدولة فرنسا لتنسيق مع الخلايا النائمة وتشهد عمليات كبيرة جمهورية فرنسا تفجيرات أرهابية كبيرة أضخم وأقوى من عمليات الماضية .
    وجميع مايحدث من عمليات عسكرية وحربية مدعومة من تركيا وقطر وفرنسا وروسيا تتم بأشراف وموافقة أمريكية – اسرائيلية داخل ليبيا وتعمل المخابرات الامريكية – التركية – الاسرائيلية – المانية على تدمير اوروبا وخاصة الدولة الفرنسية .

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