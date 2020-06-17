التوتر بدأ حول ليبيا: فرنسا تدعو الناتو إلى تحمل مسؤوليته تجاه تركيا

قال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية إن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتحمل مسؤوليته في علاقة بالتصرفات التركية تجاه أعضاء الحلف وخاصة التحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة في المتوسط.

وأضاف المسؤول الفرنسي حسبما نقلت وكالات أنباء “إن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشا صريحا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا”.

وسيعقد وزراء الدفاع من الدول الأعضاء في الحلف اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع وسط تصاعد للتوتر بين باريس وأنقرة. وتبادل الطرفان الانتقادات بشأن الأزمة في ليبيا كما تبادلا الاتهامات بشأن دعم أطراف مختلفة في الصراع الليبي.