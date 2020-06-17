تأكيدا لما كشفه مصدر خاص لقناة “218”، عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء، في طرابلس، اجتماعا مع وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وقال مكتب السراج الإعلامي، إن الاجتماع بحث “متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية”.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان أن المجتمعين تناولوا “مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، وعددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة، وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، وآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج امطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

يشار إلى أن مصدر “218” كشف أن هذه الزيارة “غير المعلنة” تستمر ليوم واحد إذ من المقرر أن يغادر الوفد التركي طرابلس مساء اليوم.

وفد من كبار المسؤولين الأتراك يصل طرابلس “أسماء”

The post وفد تركي رفيع “يُقلّب” ملفات ليبيا على طاولة “الرئاسي” appeared first on قناة 218.

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