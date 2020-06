وفد تركي رفيع “يُقلّب” ملفات ليبيا على طاولة “الرئاسي”

تأكيدا لما كشفه مصدر خاص لقناة “218”، عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء، في طرابلس، اجتماعا مع وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وقال مكتب السراج الإعلامي، إن الاجتماع بحث “متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية”.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان أن المجتمعين تناولوا “مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، وعددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة، وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، وآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج امطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

يشار إلى أن مصدر “218” كشف أن هذه الزيارة “غير المعلنة” تستمر ليوم واحد إذ من المقرر أن يغادر الوفد التركي طرابلس مساء اليوم.

