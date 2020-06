أعربت الحكومة

التونسية اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء ما وصفته بالأنباء المفزعة الخاصة بالعثور

على مقابر جماعية في مدينة ترهونة داعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذا الأمر.

