ليبيا الان

داخلية الوفاق تعلن القبض على عناصر المليشيات المسيئة  للعمالة المصرية

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه أمس الثلاثاء تمكنت أجهزة الضبط القضائى التابعة لوزارة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية .

وأضافت فى إيجاز صحفى اليوم الأربعاء، تمكنت الجهات الضبطية القضائية التابعة لوزارة الداخلية بكشف هوية المتورطين فى هذه الواقعة والقا القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

كما تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها فى هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جيعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قد ويمارسون أ‘مالهم بكشل طبعي وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية

وأكدت وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لايمكن أن تنال منها تصررفات فردية لاتمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبية وأ، الاختلافات السياسية ب بين الدول لايمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقة المحبة بين الشعبين المصري والليبي.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يعني بصراحة وبكل وضوح – ما كان في شيء يُستدعى كل الكلام – الموضوع انه تم الاشتباه في بغض العمال المصريين – ولم يتم تعذيبهم – فقط كانوا يمارسون بعض الحركات الرياضية – لم يتعرضوا لاي شيء …!!!
    انتم الان تركتم الانتهاكات الي يتعرض اليها العمال المصريين في الكويت والسعودية وقطر والإمارات – بالضرب المبرح والتعذيب الحقيقي وحتى داخل مصر نفسها –
    وجايين الى الامن الليبيين وتقولوا انتهاكات …!!!!!
    الى آليوم لم اسمع باي شخص ليبي رفع سلاح في ارض مصر ….!!!
    والسنوات الماضية والى الان توحد هنالك عمالة مصرية وسودانية في بعض المزارع والمناطق الليبية معظمهم أقباط – يحملون السلاح ويسرقون النحاس – ويخربون شبكات الكهرباء والاتصال … وحتى عمليات خطف وقتل وسرقة وتزوير …!!! / يعني ما تلوماش العنصر الامن الليبي . ولوموا انفسكم .
    . سبحان الله ولا حول ولا قوة بالله

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