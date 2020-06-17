داخلية الوفاق تعلن القبض على عناصر المليشيات المسيئة  للعمالة المصرية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه أمس الثلاثاء تمكنت أجهزة الضبط القضائى التابعة لوزارة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية .

وأضافت فى إيجاز صحفى اليوم الأربعاء، تمكنت الجهات الضبطية القضائية التابعة لوزارة الداخلية بكشف هوية المتورطين فى هذه الواقعة والقا القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

كما تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها فى هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جيعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قد ويمارسون أ‘مالهم بكشل طبعي وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية

وأكدت وزارة الداخلية بأن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لايمكن أن تنال منها تصررفات فردية لاتمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبية وأ، الاختلافات السياسية ب بين الدول لايمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقة المحبة بين الشعبين المصري والليبي.