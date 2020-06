أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، بأن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدخل لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا مضيفة

أن اتصالات ديبلوماسية جرت بين مصر وحكومة الوفاق غير المعتمدة ساهمت في إعادتهم

وتأمين وصولهم إلى بلادهم.

