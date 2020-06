أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس بوصول 23 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

وتعرضوا للتعذيب في مدينة ترهونة إلى منفذ السلوم البري.

